Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna? Još nema kraja kiši i grmljavini, stabilnije tek od petka

Unatoč relativno suhom početku tjedna u većini Hrvatske, sutra bi na području Gorskog kotara i u središnjim krajevima u poslijepodnevnim satima moglo doći do porasta naoblake te pljuskova i grmljavine, najavljuje DHMZ u prognozi za srijedu. Na Jadranu će biti pretežito sunčano, dok će vjetar biti većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba i umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 16 i 21 °C, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 29 °C, dok upozorenja DHMZ-a nema.

Prema prognozama meteorologinje Tomislave Hojsak za HRT, u srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i uglavnom bez oborine. Više sunca bit će prijepodne, ujutro ponegdje i magle, a oblaka u drugom dijelu dana. Navečer i u noći malo kiše moguće je na zapadu područja. Jutarnja temperatura oko 12 °C, a dnevna 24 - 25 °C.

Malo kiše te poneki pljusak s grmljavinom izgledniji su u središnjoj Hrvatskoj, osobito navečer u Međimurju i Zagorju, dok se tijekom dana očekuje djelomice sunčano vrijeme.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, a u gorju povremeno više oblaka, najavila je meteorologinja. Popodne je pljusak praćen grmljavinom moguć u Gorskom kotaru. Sredinom dana na moru će zapuhati umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a navečer pod Velebitom jaka bura. Dnevna temperatura zraka od 26 do 30 °C, a u gorju od 21 do 25 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku. Nakon jutarnjeg burina zapuhat će umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 °C. Većinom sunčano i na krajnjem jugu Hrvatske, popodne mjestimice s umjerenom naoblakom. U noći će puhati slaba do umjerena bura, a popodne umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 28 do 30 °C.

Što se tiče prognoza za ostatak tjedna, očekuje se postupno zatopljenje.

- Ponovno će sve češće biti vruće, najprije na Jadranu, od nedjelje u većini Hrvatske. Pritom u srijedu i četvrtak oblačnije, uz mogućnost za ponegdje malo kiše, uglavnom u obliku pljuskova, koje može pratiti i grmljavina, a od petka stabilnije i sunčanije, po nizinama unutrašnjosti uz čestu jutarnju maglu, na Jadranu buru i maestral. Vrućina će se još i prije osjećati na Jadranu, gdje će i noći ponovno biti sve toplije, uz buru, koju će danju zamjenjivati maestral. Nebesku vedrinu rijetko će remetiti oblaci, no u četvrtak je moguć kratkotrajni pljusak, koji bi se iz zaobalja mogao spustiti do obale - prognozirala je Hojsak.