Kakva čast: Britanci uvrstili hrvatske otoke i plaže među top svjetske destinacije!

Britanski The Times i The Telegraph objavili su reportaže o hrvatskim plažama i otocima kao nezaobilaznim svjetskim turističkim destinacijama.

Naime predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Londonu ostvarili su suradnju s urednicima i novinarima pa je tako britanski Timesu tekstu o 25 najboljih plaža u Europi uvrstio dvije hrvatske plaže, Pasjaču u blizini Konavala te uvalu Ropa na otoku Mljetu, stavivši ih uz bok atraktivnim plažama Španjolske, Portugala, Grčke, Turske i Italije, Javlja HTZ.

Radi se o dvije skrovite oaze Dubrovačko-neretvanske županije koje se ističu autentičnim pejzažima i čistim morem van velikih turističkih gužvi. Plaža Pasjača opisana je kao neotkrivena oaza tik do tirkiznog mora, dok je Ropa na otoku Mljetu istaknuta kao šumovito stanište Sredozemne medvjedice.

S druge strane uredništvo Telegrapha svrstalo je otoke Brač i Vis među 20 otoka na Mediteranu koji se moraju posjetiti bar jednom u životu. U navedenoj objavi, Brač je uvršten među najbolje otočne destinacije za obiteljski odmor uz poseban osvrt na ljepotu plaže Zlatni Rat u Bolu koja je stvorena za sportove na vodi. Otok Vis proglašen je najboljim mediteranskim otokom za opuštanje koji je zahvaljujući svojoj autentičnosti, tirkiznim uvalama i izvornim eno-gastro delicijama turistički adut za sve ljubitelje prirode.

Uz ta dva britanska medija o Hrvatskoj su proteklih dana pisali i britanski Financial Times i škotski The Sun. Oni pišu o dubrovačkom primorju i Brijunima, odnosno njihovim skrivenim ljepotama, kulturološkima atrakcijama i eno-gastronomskoj ponudi. Nagrađivana i priznata putopisna novinarka The Suna Heather Lowrie obišla je Dubrovnik, Ston i Pelješac, dok je prilog u Financial Timesu, kojeg prati publika veće platežne moći, fokusiran na Pulu te živopisnu prošlost i netaknute ljepote Nacionalnog parka Brijuni.

''Ovakve objave u prestižnim britanskim medijima izuzetno su vrijedne za Hrvatsku. Gosti iz Velike Britanije vole Hrvatsku što potvrđuju i podaci sustava eVisitor prema kojem su Britanci u dosadašnjem dijelu kolovoza ostvarili 120 tisuća dolazaka i gotovo 700 tisuća noćenja. To je u odnosu na isti period prošle godine rast od 77 posto u dolascima i 100 posto u noćenjima. Britanci posebno preferiraju Dubrovačko-neretvansku i Splitsko-dalmatinsku županiju, a vesele i odlične najave za nadolazeću posezonu“, kažu iz HTZ-a ističući kako su Britanci u dosadašnjem dijelu godine ostvarili oko 2.6 milijuna noćenja.