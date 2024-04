Kako su stranke prošle na izborima u urbanim sredinama? U Pločama je samo jedan glas donio prevagu

Gradovi i regije koji slove kao utvrde lijeve ili desne političke opcije uglavnom su se i u srijedu potvrdili kao takvi, ali ima i nekih iznimaka. Rijeka je ostala sklonija lijevim opcijama, koalicija Rijeke pravde izborila je tamo 33,99 posto glasova, Možemo je prikupio 13,35, a IDS i partneri 6,39 posto glasova. S druge strane, HDZ-ovu je koaliciju zaokružilo 25,26 posto birača, slično kao i prije četiri godine.

Anušić najomiljeniji

Sjever Hrvatske, očekivano, poklonio je povjerenje SDP-u i partnerima, zaokružilo ih je 36,75 posto birača, dok se za HDZ-ovu koaliciju odlučilo 27,56 posto glasača. U mandatima, šest ih pripada Rijekama pravde, pet HDZ-u, treća je opcija u trećoj izbornoj jedinici Nezavisna platforma Sjever Matije Posavca s dva izborena mandata, a priču zaključuje Možemo s jednim saborskim zastupnikom.

Iako se špekuliralo da bi im dio "kolača" mogao oteti Domovinski pokret, HDZ je potvrdio svoj status u Slavoniji. Štoviše, Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a i ministar obrane, rekorder je po preferencijalnim glasovima, a pretekao je i svoga šefa Andreja Plenkovića. Anušić je predvodio HDZ-ovu koaliciju u četvrtoj izbornoj jedinici, gdje je baš njegovo ime zaokružilo 37.520 birača. Plenković je pak dominirao u prvoj izbornoj jedinici i dobio 32.874 preferencijalna glasa.

– Ne mogu reći da sam to očekivao, ali postoje neki razlozi kojima se to može objasniti. Ako si vjerodostojan u svom poslu, ne ideš prema ljudima s figom u džepu, radiš ono što si obećao, onda se to i prepozna i nagradi preferencijalnim glasovima – komentirao nam je taj rezultat Ivan Anušić, koji je i na prošlim izborima dobio popriličan broj preferencijalnih glasova, više od 23.000. Sedam mandata izborio je HDZ u četvrtoj izbornoj jedinici, četiri su pripala Rijekama pravde, dva Domovinskom pokretu i jedan Mostu. Inače, HDZ je na lokalnim izborima 2021. prvi put u povijesti osvojio vlast u Osijeku, kada je gradonačelnikom postao Ivan Radić. Ta je stranka u Osijeku prije dva dana osvojila 42,39 posto glasova, a gradonačelnik Radić još jedan saborski mandat.

Sličan postotak izborili su i u Virovitici, gdje je HDZ-ov saborski veteran Josip Đakić izborio novi mandat. Ivan Penava predsjednik je Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara, no njegova stranka nije dominirala u njegovu gradu. Najviše se birača, njih više od 35 posto, odlučilo za Penavinu bivšu stranku, odnosno HDZ. No nije to ugrozilo Penavino saborsko mjesto.

Zadar je i dalje uvjerljiva HDZ-ova utvrda, kao i cijela Zadarska županija. No omjer je nešto drukčiji nego prošli put: HDZ i partneri prikupili su 32,15 posto glasova u srijedu, a 41,07 posto na parlamentarnim izborima 2020. godine.

Ime splitskog gradonačelnika Ivice Puljka bilo je visoko na listi Rijeka pravde, no Splićani su toj koaliciji poklonili gotovo identičan broj glasova kao i HDZ-u i partnerima, po približno 30 posto. Pozicija HDZ-a tek je nešto slabija nego prije četiri godine, no osjetno je ojačala lijeva koalicija. HDZ-u je u desetoj izbornoj jedinici pobjedu ponovno donijela Splitsko-dalmatinska županija, ali i uvjerljivo slavlje u Dubrovniku, još jednom HDZ-ovu bastionu.

HDZ je u Pločama, pak, na proteklim parlamentarnim izborima uvjerljivo potukao SDP-ovu koaliciju, s razlikom od čak 15 posto. No u srijedu je samo jedan jedini glas donio prevagu u korist HDZ-ove koalicije. Grad Ploče, inače, vodi SDP-ov Mišo Krstičević.

– Dalmacija je pokazala da ne mora nužno biti utvrda biti HDZ-a. Napravili smo maksimum koji smo mogli – komentirao je SDP-ov Ranko Ostojić u izbornoj noći, ali je i priznao kako nisu zadovoljni rezultatom. Ostojić je predvodio listu Rijeka pravde u desetoj izbornoj jedinici.

Četiri ministra i jedan bivši našli su se na HDZ-ovoj koalicijskoj listi u šestoj izbornoj jedinici – Davor Božinović, Vili Beroš, Marko Primorac, Radovan Fuchs te Marko Pavić. No u mandatima su izjednačeni s Rijekama pravde, osvojili su ih po četiri. Tri su pripala možemovcima, a po jedan Mostu i Domovinskom pokretu. Iznenađenje izbora u tom kraju je Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje, koji je bio posljednji na listi Fokusa i Republike, a saborsko mjesto izborio je zahvaljujući preferencijalnim glasovima. Dobio ih je 6001. Usporedbe radi, ministra Fuchsa zaokružila su 462 birača, a kako je bio sedmi na listi za Sabor, ostao je "ispod crte". Rezimiramo li, podrška HDZ-u pala je u četiri godine s gotovo 38 na blizu 25 posto. Istodobno, SDP-u i partnerima podrška je ostala gotovo ista, oko 24 posto.

Planira mini referendum

Dariju Zurovcu telefon ne prestaje zvoniti.

– Rekao sam im da mi sjaše. Moram se prvo dogovoriti s ljudima iz stranke i ljudima koji su mi dali najveću podršku – izjavio je Zurovec za 24 sata. Dodao je kako je njegov glas bliži SDP-u nego HDZ-u, no konzultirat će se, kaže, s biračima i strankom. U sljedećih nekoliko dana planira održati mini referendum među svojim biračima, s pitanjem u kojem smjeru žele da ide.

Spomenimo i da je Alka Vuica na listi Rijeka pravde u toj jedinici osvojila 3029 preferencijalnih glasova, što je oko 600 više nego ministar Marko Primorac. Kristina Ikić Baniček gradonačelnica je Siska iz redova SDP-a, no Rijeke pravde, koje je upravo ona predvodila, nisu imale previše uspjeha u sedmoj izbornoj jedinici, kao ni u samom Sisku. Sedam je mandata tamo izborio HDZ, predvođen ministrom Tomo Medvedom, četiri Rijeke pravde, a po jedan Domovinski pokret, Možemo i Most. Što se tiče Siska, 45 posto birača odlučilo se za HDZ, a za SDP nešto manje od 28 posto njih.