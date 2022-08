Kako su dvojica ribiča uhvatili grdosiju od 2,5 metara i 100 kila: 'Bili smo spremni, imali smo pribor. Nije slučajno došao'

Denis Špoljarić član športskog ribolovnog društva (ŠRD) Rak Rakitje ulovio je s kolegom Marijom Japjecom u utorak predvečer grdosiju od preko dva i pol metra. Nakon fotografiranja soma su pustili natrag u jezero.

- Nismo ga izvagali jer bismo ga ubili prilikom podizanja, ali pretpostavljamo da ima oko 100 kila. Mi većinom puštamo ribe koje ulovimo, a i nije mi bitna kilaža. Vidi se kako je velik, meni je to sigurno najveća riba koju sam ulovio - kaže Špoljarić za 24sata.

Govori kako su kolega i on imali dobar pribor zbog čega su soma ulovili kroz nekih 25-30 minuta. - Bili smo spremni, imali smo pribor. Nije slučajno došao, bio je to ciljani ulov. Znamo da ih ima - zaključio je.

Pecanje na Rakitju dugogodišnja je tradicija, a ribiča ne nedostaje. Kako kažu ribiči na jezeru se najviše love somovi i štuke, ali i druge ribe, što god zapne za udicu.

- Ozbiljan je to sport. Na sredini jezera postavili smo bove za koje su prikvačene mreže pune sitne ribe kako bi se ulovila ona krupna. Sitnu ribu koja je mamac do bove donosimo plivajući. U osmome mjesecu održava se somijada, tj. izlov somova. Svi se mi nadamo da ćemo uloviti soma poput Denisovog, mrcinu, ali to se zaista rijetko događa - rekao je Dario Narateh koji se pecanja bavi zadnjih deset godina.

Narateh na jezeru provodi godišnji s još petoricom prijatelja pecajući. Na Rakitju će sveukupno provesti sedam dana, spavat će u šatorima i roštiljati. Kažu da će tamo proslaviti i Oluju, a trenutno su u procesu nabavljanja janjca za proslavu.

- Pecanje nam je hobi, shvaćamo ga ozbiljno, ali ipak je najviše za gušt - govori Krunoslav Poljanec, jedan od petorice iz društva. Poljanec je na jezero poveo i nećaka kojega uči zanatu.

Većinu ulovljene ribe vraćaju nazad u jezero, tek si tu i tamo poneku sačuvaju za gablec. Cijelo društvo čestita Špoljariću i Japjecu na ulovljenom kapitalcu, a kako je sada njihov som ponovno u vodi, nadaju se da će ga jednoga dana i oni uhvatiti.

Najveći šaran u slatkovodnim jezerima u Hrvatskoj također je ulovljen na jezerima Rakitje, 2012. godine, a i njega je ulovio član ribolovnog društva Rak Rakitje.