Kako naučiti proizvoditi hranu bez pesticida?

Uzgajanje glista u dotrajalim viktorijanskim lijevanoželjeznim kadama umjesto plastičnim posudama, koje se kasnije koriste za prirodno rahljenje i obogaćivanje tla uz pomoć sluzi koju ispuštaju i koja “ubija” patogene, ta alternativa pesticidima, toksičnim i sintetičkim kemijskim tvarima kojima se suzbijaju štetni organizmi u poljoprivredi, gotovo preko noći proširila se Maltom pa je svaki tamošnji stanovnik koristi u svojem dvorištu ili, pak, na balkonu. Svojevrstan trend pokrenuo je uspješan njemački poduzetnik Andreas Wil Gerdes te se tim načinom uzgoja poljoprivrednih kultura služi i sam u svojem permakulturnom vrtu imanja Juno Heights na tom sredozemnom otoku.

Krajnji je cilj – bez pesticida

Govorio je, između ostalog, o tome i u prvom od tri edukativna videa koje je napravila udruga Zemljane staze s ciljem da se upozori ljude na štetno djelovanje pesticida na živa bića. Zalažu se, uz to, i za promociju održivih sustava, očuvanje zdravlja ljudi, okoliša i prirode te teže smanjivanju korištenja pesticida, s krajnjim ciljem da se potpuno izbace iz upotrebe. Godišnje ih se, naime, u svijetu potroši više od dva milijuna tona, a za samo nekoliko desetljeća ta bi brojka mogla biti i 25 puta veća. Dakle, to je začarani krug, ističu stručnjaci, jer će se zatim morati koristiti sve više i više pesticida, ali i umjetnih gnojiva. Kako bi se podigla razina osviještenosti Hrvata o tim zabrinjavajućim podacima i njihovim učincima na zdravlje i okoliš, snimili su dvojezičnu videotrilogiju, na hrvatskom i engleskom jeziku, a premijerno je jučer prvi dio prikazan na YouTube kanalu udruge. – Cilj snimanja tih edukativnih videa nije zarada, već isključivo dopiranje do što većeg broja gledatelja kako bi se povećala svijest Hrvata o posljedicama upotrebe pesticida te potaknulo institucije na brzu reakciju i prilagođavanje europskim trendovima. Uz to, svrha nam je i usklađivanje sa zakonima i strategijama koje za cilj imaju zaštitu zdravlja ljudi, prirode i okoliša – rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze. Gost prvog djela miniserijala, koji je snimljen sredstvima organizacije Global Greengrants Funds i besplatan je za gledanje, bio je Wil Gerdes. U Hrvatsku je donio brojne ideje za oporavak i napredak gospodarstva te se povezao s uspješnim domaćim i stranim poduzetnicima. U videu govori o važnosti očuvanja dobrostanja čovjeka i prirode te o jedinstvenim prednostima koje naša zemlja ima poput višejezičnosti, odnosno prakse govorenja i služenja s više stranih jezika. – Hrvatska je blagoslovljena i bogatom prirodom i odličnom klimom. Suočeni s pandemijom, fokus je sve više stavljen na stvaranje dobrog imunološkog sustava. Poziv je to za buđenje, a država svakako ima potencijala da se poveže s prirodom i bolje hrani. To je prvi korak u borbi protiv takvih nedaća – kaže Wil Gerdes.

Turisti vole brigu o zdravlju

Dodajući kako će to blagotvorno utjecati na hrvatsko gospodarstvo i turizam jer će turisti prepoznati vrijednost zemlje koja radi na očuvanju zdravlja. Znanje treba širiti, dodaje, a ljudima je dovoljno pokazati drukčiji način na koji bi mogli proizvoditi hranu, i to bez štetnih kemikalija i velikih troškova. – Upotrebom pesticida, između ostalog, smanjuje se bioraznolikost i plodnost tla. Zato je iznimno važno neprekidno govoriti o tome i težiti alternativama – zaključuje Natalija Svrtan, inženjerka agroekologije.