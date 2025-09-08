Kako će Europa izgledati 2050. godine: U Londonu kao danas u Barceloni, jedan grad posebno ranjiv...

Klimatske promjene već danas značajno utječu na svakodnevni život građana širom Europe, manifestirajući se kroz sve češće ekstremne vremenske pojave poput razornih toplinskih valova, dugotrajnih suša, katastrofalnih poplava i šumskih požara. Europa se brzo zagrijava što dovodi do dramatičnih promjena u poljoprivredi, vodnim resursima i javnom zdravlju.

Stručnjaci upozoravaju da će se situacija, ukoliko se nastavi sadašnji trend, drastično pogoršati u nadolazećim desetljećima. Očekuje se da će temperature dodatno rasti, suše postati još intenzivnije i dugotrajnije, a razina mora se povećati do te mjere da će ugroziti milijune ljudi koji žive u priobalnim područjima, što će rezultirati još većim ekonomskim gubicima i društvenim izazovima nego što ih Europa već sada doživljava.

Godine 2050., Europa će se suočiti s ozbiljnim posljedicama klimatskih promjena koje će oblikovati svakodnevni život, infrastrukturu i okoliš, navodi i umjetna inteligencija, odnosno ChatGPT. Prema toj platformi, do 2050. godine očekuje se povećanje temperature od 1–3 °C, a prema nekim scenarijima i do 5 °C. Južna Europa bit će sušnija, dok će sjeverna Europa doživjeti povećanje oborina.

London će do 2050. godine, dodaje se, imati klimu sličnu Barceloni danas, što uključuje toplije i sušnije uvjete. Što se tiče Pariza, predviđa se da će do tada imati klimu sličnu Istanbulu. Venecija je posebno ranjiva zbog podizanja razine mora i erozije obale.

Do 2050. godine klimatske promjene mogle bi uzrokovati dodatnih 14,5 milijuna smrtnih slučajeva u Europi zbog toplinskih valova, bolesti i zagađenja. U južnoj Europi očekuje se smanjenje prinosa usjeva poput pšenice i kukuruza do 50 posto zbog suša i visokih temperatura, navodi umjetna inteligencija te zaključuje: Europa 2050. godine bit će svjedok značajnih klimatskih promjena koje će oblikovati našu svakodnevicu. Prilagodba i smanjenje emisija ključni su za ublažavanje tih učinaka.