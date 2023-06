Kako bi izgledali s drugačijim karijerama? Milanović kao vozač, Plenković kao glazbenik...

Andrej Plenković kao glazbenik, Zoran Milanović kao vozač autobusa, Maja Šuput kao časna sestra. Poznate hrvatske ličnosti nisu napravile drastičan zaokret u karijeri, no kako bi izgledale u tim ulogama možemo vidjeti pomoću umjetne inteligencije. U tim karijerama prikazao ih je umjetnik Filip Filković Philatz koji je na svom Instagram profilu objavio niz fotografija koje je kreirao umjetnom inteligencijom.

"Spoj politike i zabave oduvijek me intrigirao. Kako bi naš svijet izgledao da naši vođe imaju potpuno različite karijere? Odlučio sam si odgovoriti na to pitanje. Ideja o suprotstavljanju ovih krajnje različitih scenarija pomoću slika koje sam generirao uz umjetnu inteligenciju došla je iz moje inherentne znatiželje i ljubavi prema apsurdu. Jednostavna znatiželja da vidim kako premijer može izgledati kao pop zvijezda ili predsjednik kao vozač autobusa odvela me na ovaj put. To je razigrani obrat stvarnosti koji odražava naše snove i daje komentar o našem društvu", pojasnio nam je.

Tako je Zoran Milanović postao vozač ZET autobusa, Andrej Plenković glazbenik koji pjeva obrade, Goran Bare saborski zastupnik, Gordan Jandroković prodavač ribe, Vladimir Šeks konobar, Tomislav Tomašević mađioničar, Kolinda Grabar-Kitarović ulična zabavljačica, Zdravko Mamić čistač ulica, Severina Vučković prodavačica, Maja Šuput časna sestra, Toni Cetinski vozač Ubera i Bolta, a Ivan Pernar beskućnik.

Njegovi su radovi, ističe, izuzetno pozitivno primljeni, a napominje kako za njih postoji i značajna publika.

"Moja interakcija s AI alatima vođena je znatiželjom za stvaranjem novih oblika vizuala i fotografija koje mogu potaknuti rasprave i natjerati ljude da razmišljaju, smiju se i preispituju svijet oko sebe. Izuzetno pozitivan odgovor koji sam dobio s interneta i priznanje od cijenjenih platformi poput Business Insidera koji su prošli tjedan napisali članak o mojoj seriji AI slika 'Ikea kataloga nuklearnih skloništa' potvrđuju da postoji značajna publika za ovu vrstu radova", navodi.