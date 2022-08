Kada su u Beogradu ubili Stjepana Radića, u Hrvatskoj nije bilo nijednog ustaše

Ustaše, ustaše, svuda ustaše! Antihrvatska histerija koja je zahvatila medije pod kontrolom Aleksandra Vučića u Srbiji, a takvih je 90 posto, može se mjeriti s onom Slobodana Miloševića s kraja SFRJ, a čak je u nekim elementima i gora. Kako je Miloševićeva zapaljiva retorika dovela do niza ratova, u kojima je ubijeno oko 150 tisuća ljudi, logično je zapitati se sprema li se aktualna Srbija sada i za gori rat s Hrvatskom nego 1990-ih? Što je gore nego 1989.?



Pa, kada Aleksandar Vulin, kojega i sami građani Srbije smatraju napušenim ministrom policije, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića nazove poglavnikom i ustašom, točnije “glupim ustašom”, onda je to dokaz potpunog političkog ludila koje je zahvatilo srpski svet Aleksandra Vučića. U Hrvatskoj je to izazvalo salve smijeha, jer Plenkovića ustašom kod nas ne bi prozvali ni oni napušeni. On je upravo izložen brojnim kritikama velikih Hrvata jer da mu fali malo zdrave hrvatske nacionalne strasti, a ne mogu mu oprostiti što je u svoju koalicijsku Vladu uvrstio i srpski SDSS Milorada Pupovca.