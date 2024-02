Kad je nastala i može li prijeći na ljude? Hrvatska stručnjakinja o zombi bolesti koja napada jelene

I prije je bilo vijesti o nečemu što se u zapadnim medijima nazivalo 'zombie deer disease' odnosno bolešću zombi jelena. Kako je sam naziv prilično atraktivan tako je i bolest sugerirala da se radi o nečemu što simpatične šumske rogate sisavce pretvara u poluživotna bića iz filmova ili serija. A riječ doista jest o bolesti 'chronic wasting disease' koja je neurodegenerativna te napada divljač uključujući tu i jelene.

Tako se postavlja logično pitanje – ako ta bolest napada divljač može li s nje prijeći i na čovjeka. Odgovor smo potražili kod dr. sc. Karmen Branović-Čakanić s Hrvatskog veterinarskog instituta. Ova ustanova je Nacionalni referentni laboratorij za dijagnostiku transmisivnih spongiformnih encefalopatija u koje spada i Chronic Wasting Disease; također su i službeni laboratorij za hranu i hranu za životinje i jedini laboratorij te vrste u Republici Hrvatskoj. Također su sastavni dio europskih referentnih laboratorija i redovito sudjelujemo u svim međulaboratorijskim testiranjima koja organizira Europski referentni laboratorij za TSE (EURL) te redovito sudjeluju u radu EURL za TSE. Bolju adresu za potpuno objašnjenje ove bolesti teško bismo mogli pronaći.

Kako kaže dr. Branović-Čakanić spongiformna encefalopatija jelena je prionska bolest koja spada u skupinu transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE). TSE bolesti mogu biti animalne i humane. Humane TSE bolesti su: Kuru, Creutzfeldt Jakob bolest (CJD), varijanta Creutzfeldt Jakob bolesti (vCJD), Gerstmann-Sträussler-Scheinker bolest (GSS) i Fatalna familijarna insomnija (FFI). U animalne TSE bolesti spadaju: grebež ovaca i koza, goveđa spongiformna encefalopatija (GSE, tzv. „kravlje ludilo“), transmisivna encefaloptija kanadske kune (nerčevi), spongiformna encefalopatija jelena (Chronic Wasting Disease, CWD) i još neke rijetke bolesti. - Zajedničko svim tim bolestima je da im je uzročnik prion i da su sve te bolesti neizlječive.

Za razliku od većine ostalih zaraznih bolesti čiji su uzročnici različiti mikroorganizmi (npr. bakterije, virusi, gljivice…), uzročnik ovih bolesti je prion. Prion je naziv koji označava „infektivnu proteinsku česticu“, (engl. proteinaceous infectious particle), a taj naziv je uveo Stanly Prusiner 1982. godine, i za to otkriće je dobio Nobelovu nagradu iz fiziologije i medicine, 1997. godine, kaže ova naša stručnjakinja. Nastavlja kako je prion molekula proteina koji se normalno nalazi u tkivima sisavaca (normalni prion protein). - Međutim, prilikom sinteze tog proteina u stanici, iz još nepoznatog razloga, dolazi do krivog preslagivanja molekule. Zbog toga nastane tzv. abnormalni prionski protein.

Kad on dođe u organizam , on se nakuplja u tkivima, nastaju agregati tog proteina, najčešće u mozgu i nervnom tkivu. Iz tog razloga u mozgu nastaju vakuole koju daju izgled „spužvastog“ tkiva, otkuda bolestima i naziv („spongiform“). Jedna od najvažnijih karakteristika tog abnormalnog prionskog proteina je da je on jako otporan na većinu fizikalnih i kemijskih metoda dezinfekcije, odnosno, jako ga je teško uništiti. Također, s obzirom da se abnormalni prion nakuplja u mozgu, dolazi do progresivne degeneracije živčanog tkiva, odnosno do neurodegenerativnih promjena čiji su simptomi promjene u ponašanju životinja: agresija, nervoza, abnormalno držanje, nekoordiniranost, poteškoće s ustajanjem, gubitak mliječnosti krava, gubitak kondicije, „kopnjenje“…. Upravo zbog tih simptoma bolesti, životinje izgledaju iscrpljeno i daju tzv. „zombi“ projekciju.

Bez daljnjega, bolest je vrlo ozbiljna i neizlječiva je, ali taj izraz cijeloj priči više daje na spektakularnosti nego što govori o samoj bolesti, objasnila nam je dr. Branović-Čakanić. Prionske bolesti poznate su dugi niz godina. Grebež ovaca i koza (Scrapie) se pojavio još u 18. stoljeću u Velikoj Britaniji. U 20. stoljeću, kaže naša sugovornica, su se istraživale humane prionske bolesti (kuru, Creutzfeldt Jakob bolest), a najveći doprinos otkrivanju prionskih bolesti (i njihova uzročnika), odigrala je pojava goveđe spongiformne encefalopatije u Velikoj Britaniji 1986. godine. Tako smo došli do teme spongiformne encefalopatije jelena , odnosno chronic wasting diseasea, bolesti koja se periodično pojavljuje u znanstvenim i općim medijima.

U nedavnom BBC-jevom članku iznosi se zabrinutost da bi bolest mogla prijeći i na ljude jer je primijećen porast prijenosa između životinja u Sjevernoj Americi, Skandinaviji i Južnoj Koreji. Stručnjaci se u procjenama oslanjaju na eksperimentalna istraživanja, povijesti prijenosa bolesti izazvanih prionima sa životinja na ljude što je iznimno rijetko te potencijalnim utjecajima klimatskih promjena. Tvrde kako prijenos s jelena na čovjeka još nije zabilježen. - Spongiformna encefalopatija jelena, (Chronic Wasting Disease) je bolest koja se pojavila 60.-tih godina prošlog stoljeća u Sjevernoj Americi, točnije, u državama Colorado i Wyoming i to na jelenima (Odoceileus hemionus). CWD je najkontagioznija prionska bolest (najzaraznija), iz razloga što se bolest prenosi slinom, urinom, fecesom i svim izlučevinama životinje.

Osim toga, s obzirom da je prion jako otporan, on ostaje u okolišu i gotovo ga je nemoguće uništiti. Kada na takvo zaraženo tlo dođe zdrava jedinka, ona se može lako zaraziti. Bolest se tako u Sjevernoj Americi do danas proširila na 32 države SAD-a i na četiri kanadske provincije. Osim u Sjevernoj Americi, bolest se proširila i na Koreju, 1997. godine, kada je uvezena zaražena životinja iz Kanade, kaže dr. Branović-Čakanić govoreći kako u ostalom dijelu svijeta bolest nije bila prisutna sve do 2016. godine kada je po prvi put dokazana u Europi . Naime, Norveška je u ožujku 2016. godine dokazala prvi slučaj bolesti u Europi i prvi slučaj bolesti na vrsti na kojoj do onda bolest nikada nije bila dokazana: na sobu. - U Europi je bolest do danas potvrđena u skandinavskim zemljama (Norveška, Švedska i Finska), na 40-tak životinja iz porodica Cervidae.

Uredbom Europske komisije proveden je i trogodišnji monitoring skandinavskih država i država u okruženju, (od 2017.-2020. i to u Estoniji, Finskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Švedskoj i Islandu), ali u njima nije bilo potvrde bolesti, kaže naša sugovornica. Laboratorij za TSE pri Hrvatskom veterinarskom institutu je Nacionalni referentni laboratorij za bolesti TSE u goveda, ovaca i koza. Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Iako za sada ne postoji zakonska odredba koja bi obavezivala laboratorij za testiranje uzoraka jelena, u laboratoriju postoji akreditirana metoda kojom se dokazuje i CWD. Tako je u prethodnom razdoblju dijagnosticiran i određen broj uzoraka moždanog tkiva jelena tom metodom. Svi dosad testirani uzorci bili su negativni na CWD. - Trenutno nema dokaza da CWD predstavlja prijetnju ljudima, ali zoonotski potencijal nije još dovoljno dobro istražen. Do danas nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije CWD-om kod ljudi.

Međutim, neke studije na životinjama sugeriraju da CWD predstavlja rizik za određene vrste primata koji nisu ljudi (majmuni), a jedu meso životinja zaraženih CWD-om ili dolaze u kontakt s mozgom ili tjelesnim tekućinama zaraženih jelena ili losova. Od 1997. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da je važno spriječiti uzročnike svih poznatih prionskih bolesti da uđu u ljudski prehrambeni lanac, govori dr. Karmen Branović-Čakanić.

