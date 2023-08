Južna Austrija pod vodom: Evakuacije, poplave i prometni kaos prema Sloveniji i Hrvatskoj

Nažalost, nema opuštanja. Novi val kiše zapljusnuo je i Austriju. I u austrijskom glavnom gradu Beču trenutačno kiša lijeva kao iz kabla. Sve oči uprte su u nebo. Hoće li i kada će stati, pitaju se Bečani u strahu da se i kod njih ne ponovi katastrofa koja je protekle noći i dana zahvatila jug Austrije. Točnije pokrajine Korušku i Štajersku, u kojima je i dalje izuzetno napeta situacija i u kojima je u više općina aktiviran i alarm za katastrofalne (ne)prilike.

Kako su jutros izvijestili austrijski mediji i javna televizija ORF, prošlu su noć obilježile poplave, evakuacija stanovništva i gostiju i spašavanje ljudi i njihove imovine od naleta vodene stihije. A današnje jutro, uz sve to još i prometni kaos na austrijskim autocestama, na kojima se kolone vozila i njihovih posada željnih mora, kotrljaju prema Sloveniji i Hrvatskoj. Uglavnom se radi o austrijskim, češkim, mađarskim i slovačkim turistima, navode mediji. Uz opasku kako u Sloveniji vlada izvanredno stanje, zbog brojnih poplavljenih područja i najava da se očekuju nove oborine. Uz to, kako je izvijestio ORF, cestovni promet između Maribora i Trsta je prekinut do nedjelje. Ali i na više mjesta i između Celja i Ljubljane.

GALERIJA Poplave u južnoj Austriji

Najteže pogođena obilnim kišama je pokrajina Koruška. Najdramatičnije stanje je u dolini Lavanttal. U St. Paulu u Lavanttalu u okrugu Wolfsberg, gdje se danas očekuju velike poplave, noćas je evakuirano 70-ak ljudi. Kako su javili mediji, i kamperi u kampu uz jezero Gösselsdorf evakuirani su u jednu od obližnjih srednjih škola. Također su zatvorene i neke ceste prema Sloveniji, preko prijelaza Jezersko i Ljubelj, a ulazak u Sloveniju iz Koruške je moguć samo kroz tunel Karavanke. To dodatno stvara gužve na autocestama. Zato se Austrijance poziva na oprez. Uz također vijest da su i Hrvatsku, kako kontinentalnu tako i priobalnu jučer poharali snažan vjetar i kiša. I da se i danas očekuju nove oborine. Uz napomenu da Sava u Zagrebu i dalje raste i da su sve hitne službe u pripravnosti., kako izvještava austrijski dnevni list Kleine Zeitung.

A kada smo kod hitnih službi svakako treba spomenuti da su poplave pogodile i austrijsku pokrajinu Štajersku, posebice njen jugozapadni dio. U pet općina u Štajerskoj, između kojih i u Hrvatima dobro poznatom Leibnitzu aktiviran je alarm za katastrofe, a iz gradskog staračkog doma morali su na sigurno biti evakuirani i štićenici. Samo prošle noći na poplavljenim područjima u Koruškoj i Štajerskoj austrijske građane spašavalo je preko 5.000 vatrogasaca. U pomoć im je priteklo i 400 vojnika.

Na jugu austrijske pokrajine Gradišće u Jennersdorfu, gdje žive i gradišćanski Hrvati, poplavljenim građanima u petak je, uz mjesne vatrogasce u pomoć priteklo i 139 vojnika iz obližnje kasarne u Güssingu.

VEZANI ČLANCI:

Svim spasiteljima, službenim i dobrovoljcima, danas su se u ime austrijske savezne vlade u posebnom izvješću zahvalili austrijski kancelar, “narodnjak” (ÖVP) Karl Nehammer i njegov zamjenik i šef stranke Zelenih Werner Kogler. Vlada, kako je istaknuto, pruža “u ovoj teškoj situaciji svim pogođenima pomoć, ne samo angažmanom savezne vojske nego će im pomoći i financijski sredstvima iz Fonda za katastrofe”.

“Ljudi u pogođenim područjima se mogu u nas pouzdati. Stavljamo sredstva iz Fonda za katastrofe na raspolaganje, kako bi što je moguće brže mogli pomoći. To je samo po sebi razumljivo, zato i postoji ovaj Fond”, istakao je kancelar Nehammer, obećavši kao i njegov zamjenik Kogler brzu i direktnu pomoć poplavljenim i u razornom nevremenu oštećenim građanima.

Potkancelar Kogler je rekao kako “razorno nevrijeme na jugu zemlje pokazuje s kojom silinom klimatska kriza pogađa Austriju - kroz sve snažnije i češće vremenske nepogode”.

VIDEO Snimka iz zraka poplavljenog područja općine Brdovec