Đakić o virovitičkim 'kapitalcima': 'Milanović Turudiću jedno ne može oprostiti. A ja nisam takva faca'

"Kada se izabere novi glavni državni odvjetnik vi ste prvi na redu kojeg treba hapsiti" ovim je riječima i prilično povišenim tonom, tijekom prošlotjedne rasprave prije samog glasanja o imenovanju Ivana Turudića novim šefom DORH-a, HDZ-ov Josip Đakić zaprijetio čelniku SDP-a Peđi Grbinu. Pritom je kao razlog za to "hapšenje" naveo 55 tisuća kuna koje je Grbin protupravo prisvojio zlorabeći saborsku naknadu za odvojeni život.

A isti taj Đakić, koji zbog svog 20-godišnjeg zastupničkog staža već spada u saborske veterane, slovi kao iznimno utjecajna i moćna HDZ-ova politička figura, pogotovo u svojoj Virovitičko-podravskoj županiji . Štoviše, upravo se njemu pripisuje strelovit uspjeh još nekih pojedinaca iz toga kraja. Jedan od njih je, gle čuda, i sam Turudić. O tome je danas u našem listu pisala i kolegica Suzana Lepan Štefančić.

"Ne čudi što je Josip Đakić, kao dugogodišnji HDZ-ov štit u Virovitičko-podravskoj županiji, žustro branio Plenkovićev izbor. Inače, i sam Ivan Turudić vuče korijene iz virovitičkog kraja. Đakić već desetljećima niže mandat za mandatom u Saboru , slovi za glavnu figuru HDZ-a u Virovitičko-podravskoj županiji. Mnogi će reći kako se upravo njegovoj "čvrstoj ruci" mogu pripisati velike zasluge za zavidne izborne rezultate vladajuće stranke u toj županiji. Povezuju ga i s lansiranjem još nekoliko tamošnjih aktera na nacionalnu političku scenu. Ivica Kirin bio je ministar unutarnjih poslova, dok je Tomislav Tolušić najprije vodio Ministarstvo poljoprivrede, a potom Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova" navela je kolegica Lepan Štefančić podsjećajući kako su i Kirin i Tolušić na kraju neslavno završili svoje ministarske karijere - optužnicama.

Stoga smo nazvali samog Đakića kako bismo ga upitali što on kaže na sve navedeno. Javio se odmah i istog nam trena dao do znanja da je navedeni kolegičin tekst pročitao od prve do posljednje rečenice te da je dobro upoznat što se to o njemu napisalo.

"Svega ima u tom članku. No uvijek rezultatima pokazujem i izražavam želju što bih htio i kako bih mogao postići još i više. A rezultati na izborima govore da mi iz Virovitičko-podravske županije s punim pravom imamo tražiti nešto. Ali za to nisam zaslužan samo ja već je zaslužna ekipa ljudi koja sa mnom radi. Nisam ja sam stvorio stranku i njene rezultate. Podsjetit ću vas da sam bio načelnik općine Pitomača. I taj sam načelnički posao obavljao volonterski. I već tada postigli smo zavidne rezultate koji su bili i te kako vidljivi - otvorili smo nekoliko škola, industrijsku zonu, vratili smo firmu Gaj u život.. I po tom zalaganju za razvoj našeg kraja postao sam prepoznatljiv u političkom životu. Radio sam i u Naftaplinu gdje me i danas puno naftaša zna i pamti zbog predana rada" kazao je Đakić na početku razgovora da bi se onda osvrnuo i na navode da je upravo on zaslužan za to što su još neki pojedinici iz njegova kraja od anonimnih "lokalaca" postali "kapitalci" nacionalne razine, ali su se nakon toga prometnuli u mutne tipove koje bi HDZ sad sigurno htio izbrisati iz svoje stranačke povijesti.

"Mogu reći da sam oko sebe okupljao prijatelje u koje sam imao povjerenja, no to povjerenje može biti dvosjekli mač. Neki od tih prijatelja budu trajno vjerni i mogu saslušati kritike te ih prihvatiti. Isto kao i ja. No ima i onih koji nisu takvi. Evo, primjerice, imali smo mi odličnog župana , Stjepana Fiketića. I ma koliko god on bio odličan, župan je bio samo godinu dana jer je bio inertan u odlukama, bojao se potpisati bilo što, stalno je nešto provjeravao... Onda je nakon njega došao Tolušić koji je bio vrlo brz, okretan, operativan, suradnike je tražio na sve strane, osmišljavao je projekte, prezentirao ih... Pritom je ipak najvažniji timski rad. I zato su iza nas projekti milijunskih vrijednosti jer smo pametno iskoristili mogućnosti. No, dogodile su se i pogreške jer moć nekad čovjeka odvede krivim putem. Nije se smjelo dogoditi da to s Kirinom i Tolušićem završi ovako. Ipak, mi u Virovitičko-podravskoj županiji imamo se čime pohvaliti, a ništa od toga ja ne pripisujem samo sebi" reče Đakić kako on gleda na to što su iz njegova okrilja potekli neki koji su se, eto, dokopavši se moći i utjecaja zaigrali toliko da su završili u kriminalnim aferama.

Možda sam u izričaju malo "falio"

A što je s Turudićem, je li vam i on prijatelj, jeste li i njemu pomogli u karijeri i zašto ste Peđi Grbinu javno zaprijetili hapšenjem - zanimalo nas je.

"Turudića prije nisam poznavao, poznajem ga tek u posljednje vrijeme. Mi smo tek poznanici. A ovo što se njemu sad događa, toliko blata i uvreda nitko ne zaslužuje. I moji nastupi vezani uz Turudića proizlaze iz činjenica. Peđa Grbin je sam priznao da je protupravno primio 55 tisuća kuna za odvojeni život. Pokušali su i mene u tom kontekstu navoditi, ali je to bilo posve krivo jer ja nemam kupljeni stan u Zagrebu , kao što ima Grbin. I Grbin mora odgovarati pred pravosuđem zbog toga što je učinio. Možda sam prošlog tjedna u sabornici malo "falio" u izričaju kad sam se obraćao Grbinu, no rekao sam to u uzbuđenju. Možda sam to trebao reći drugačije, recimo: "Vi biste trebali biti prvi na redu za hapšenje". Ali nisam ja taj koji o tome odlučuje. Mene samo smetaju dvostruka mjerila. Postoje slučajevi o kojima se također zna, a nitko ih ne želi procesuirati, što znači da DORH ima dvostruka mjerila. Pa i Katarina Peović, i Boris Lalovac, i Domagoj Hajduković također su bili sudionici obiteljskog nasilja, ako se u slučaju Hajdukovića nasilje u istospolnom partnerstvu može smatrati obiteljskim nasiljem. I sad pitam - zašto se i u tim slučajevima nisu pokrenuli procesi" uzvratio je Đakić.

O Milanoviću bih ispalio salvu pogrdnih riječi....

A na to što lijeva oporba sad sprema i prosvjed zbog Turudićeva izbora na čelnu poziciju DORH-a i što predsjednik države Zoran Milanović ustrajno tvrdi da je Turudićev izbor protuzakonit te da je iznova trebao biti podvrgnut sigurnosnoj provjeri, nazivajući ga pritom raznim pogrdnim imenima, na što mu ni Turudić ne ostaje dužan pa i on predsjednika svakako "časti", Đakić je opet imao svoje viđenje stvari.

"Čim je udruga ljevičarskih stranaka toliko jako zagrizla da Turudić ne bude glavni državni odvjetnik, to znači da je on najbolji kandidat za to. Drugo, 2012., za premijerskog mandata Zorana Milanovića, ukinute su sigurnosne provjere za neke dužnosnike. I to samo zato kako bi se mogla imenovati jedna osoba - Nada Čavlović Smiljanec na čelo Porezne uprave. Ona nije mogla proći sigurnosnu provjeru jer je imala tri ili četiri blokirana računa zbog prekomjernog trošenja novca na karticama, što je bilo u otklonu od zakona. Unatoč tome ona je postala šefica Porezne uprave da bi onda završila s pravomoćnom presudom. A šeficom Porezne uprave, bez prvotne sigurnosne provjere, postala je samo zato što je Milanovićeva kućna prijateljica."

"To znam sigurno jer smo stanovali u istoj zgradi. Ja sam bio na drugom, a ona na trećem katu. Milanović joj je dolazio na rođendane. Vidio sam to. Znači, Milanović ima dvostruke kriterije i sad upotrebljava neke stare SOA-ine zabilješke oko Turudića. Ovo što se sad događa plod je Milanovićeve opstrukcije. On se svemu protivi jer Turudiću ne može oprostiti izručenje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Isto tako, njegova je partija osudila kardinala Alojzija Stepinca i on sad ne može prijeći preko toga što je Turudić abolirao Stepinca. Ma, o Milanoviću bih najrađe ispalio salvu najpogrdnijih riječi, ali nema smisla" kazao je Đakić na kraju se još jednom vraćajući na ono kako se njega doživljava.

"Nisam ja takva faca kako se priča niti sam tako čvrsta ruka. Naprosto, u našoj županiji postoji tim ljudi koji želi boljitak i županiji i državi, trudimo se i to se vidi.

