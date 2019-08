Brexit-Boris: Otvorit ću deset tisuća novih mjesta u zatvorima

Britanski premijer Boris Johnson kao da se ugledao na hrvatske zakonodavce. Doduše, ne traži on žestoko povećanje kazni u prometu, već povećanje kazni za opasne zločine, a one neće biti novčane nego zatvorske. Johnson je, naime, najavio hitnu reviziju kaznenog sustava, i to nakon što je obećao otvaranje 20 tisuća radnih mjesta za policajce, te još 10 tisuća radnih mjesta za zatvorske čuvare i službenike.

“U prošlosti smo vidjeli cijeli niz primjera prerano puštenih ubojica i silovatelja, kriminalaca koji bi nedugo nakon izlaska na slobodu ponovili zločin. To sada završava. Želimo ih uhvatiti, zatvoriti, kazniti i pravilno rehabilitirati” napisao je Johnson u svojoj kolumni za Mail on Sunday. Danas je primio i niz visokih policijskih dužnosnika kako bi raspravili o ovom planu.

Johnson je najavio 10 tisuća novih zatvorskih mjesta, što bi prema procjenama stajalo oko 2,5 milijardi funti, a kazao je i da će policiji biti dodijeljene veće ovlasti u zaustavljanju i pretresu pojedinaca.

London, a i cijela Velika Britanija, suočavaju se s napadima i ubojstvima hladnim oružjem kakvi se ne pamte u novijoj povijesti.

“Napokon moramo djelovati. Želim da u strahu budu kriminalci, a ne pučanstvo”, poručuje Johnson.

Prema procjenama analitičara, borba protiv kriminala jedan je od aduta na koje Boris Johnson igra računajući na to da Veliku Britaniju gotovo zasigurno čekaju skori izbori.

Naime, Johnson je preuzeo premijersku dužnost od Therese May najavivši kako će dovršiti Brexit do 31. listopada, postigao London s Europskom unijom dogovor ili ne. Ovakav pristup Brexitu prilično je diskutabilan, a Johnson sada za sebe, ali i Konzervativnu stranku gradi najbolju biračku bazu. Budući da u parlamentu ima tanku većinu, sada “hvata” glasove birača računajući na to da se smanjenje kriminala sviđa svima.