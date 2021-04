Joe Biden: Gianna, tvoj tata je doista promijenio Ameriku

Bura veselja prohujala je ulicama Minneapolisa nakon presude Dereku Chauvinu, policajcu koji je optužen za ubojstvo Afroamerikanca Georgea Floyda u tom gradu. Nakon tri tjedna često i dramatičnih te šokantnih svjedočenja presuda je donesena brzo – Chauvin je kriv po svim točkama optužnice. Porota je odluku donijela brzo, trebalo joj je tek desetak sati raspoređenih u dva dana, a čitanje je same presude trajalo nekoliko minuta. No veselje na ulicama tog američkog grada trajat će možda i danima.

“Ovdje ne možemo stati”

Odvođenje Chauvina u zatvor tek je mali korak u rješenju problema rasne mržnje u Americi. Ovdje, barem, nije došlo do scenarija koji smo često gledali u vijestima još prije koje desetljeće, a to je da bijelac izbjegne kaznu za zločin nad crncem. Sam Chauvin mogao bi u zatvoru provesti nekoliko desetljeća nakon što mu se za dva mjeseca izrekne kazna.

Sama presuda bila je ipak već dovoljna da bukne veselje u Minneapolisu i drugim američkim gradovima.

– Od danas opet možemo disati – rekao je na tiskovnoj konferenciji obitelji Floyd Georgeov brat Philonise. Otišao je i tako daleko da je usporedio ubojstvo svojeg brata s linčom Emmetta Tilla 1955. godine u gradiću Money u Mississippiju, samo što su sada okolo bile i kamere koje su zabilježile brutalno klečanje na vratu žrtve. Linč 14-godišnjeg Emmetta Tilla jedno je od najstrašnijih umorstava u recentnoj američkoj povijesti, tom je prilikom crni tinejdžer brutalno pretučen i sakaćen nakon što je navodno uvrijedio jednu bjelkinju u dućanu njezine obitelji.

>> VIDEO Snimke policijske brutalnosti: George Floyd nije se opirao uhićenju!

Prilično drastična usporedba, no vremena u Americi danas su takva. Zna to i Joe Biden koji je Americi nakon presude poručio: “Ovdje ne možemo stati.”

Rekao je predsjednik Biden i da presuda može biti divovski korak naprijed za naciju koja se bori protiv sistemskog rasizma. I to nije dosta. On i potpredsjednica Kamala Harris pozvali su Kongres na ubrzanu reformu policijskog sustava koja bi uključivala i zakon nazvan upravo po Georgeu Floydu.

– Ovo nije samo problem crne Amerike ili obojenih ljudi, to je problem svakog Amerikanca. On sprečava našu naciju da dosegne svoj puni potencijal – rekla je Kamala Harris.

Biden se povodom presude obratio naciji nakon što je nazvao obitelj Georgea Floyda rekavši im da sada svi oko njega osjećaju olakšanje. Nastojao je utješiti Floydovu mlađu kćer Giannu.

– Tvoj tata doista je promijenio svijet – rekao joj je američki predsjednik.

– Vi ste nevjerojatna obitelj. Želio bih da sam tamo i zagrlim vas. Ali ovdje sam, razgovaramo, gledam svaku sekundu s potpredsjednicom. Osjećamo olakšanje – rekao je Biden obitelji Floyd. Ipak, samo koji dan prije američki je predsjednik kritiziran zbog javno iznesenog zaključka da su dokazi protiv Chauvina nadmoćni što je od nekih protumačeno kao pritisak na pravosuđe, što će obrana koristiti kao argument u žalbi. Obranio se kazavši da je u tom trenutku porota već otišla na zasjedanje.

Foto: Minnesota Department of Correcti/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Police booking mug shot for Derek Chauvin Former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin is shown in a combination of police booking photos after a jury found him guilty on all counts in his trial for second-degree murder, third-degree murder and second-degree manslaughter in the death of George Floyd in Minneapolis, Minnesota, U.S. April 20, 2021. Picture taken April 20, 2021 and released on April 21, 2021. Minnesota Department of Corrections/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Minnesota Department of Correcti

Oprah: Teku suze radosnice

Doista se čini kako su Bidenove riječi da je George Floyd promijenio svijet točne. Ako je suditi po reakcijama. Barack Obama tvitao je da je porota donijela pravu odluku, ali da prava pravda traži znatno više.

“Michelle i ja šaljemo molitve obitelji Floyd i stojimo uz one koji su posvećeni jamčenju pune pravde svakom Amerikancu koja je bila osporena Georgeu i tolikim drugima”, napisao je.

“Svaki dan crni Amerikanci brinu se hoće li to biti još jedan dan bez pravde”, napisala je mlada pjesnikinja Amanda Gorman, poznata s inauguracije Joea Bidena.

Oglasio se i britanski premijer Boris Johnson.

“Bio sam zgrožen smrću Georgea Floyda te pozdravljam ovu presudu. Moje su misli večeras s obitelji i prijateljima Georgea Floyda”, napisao je Boris Johnson. Pjevačica Katy Perry napisala je: “Počivaj u pravdi, George Floyd”, dok je posebno emotivna bila Oprah Winfrey.

“Laknulo mi je s emocijama kakve nisam očekivala, tekle su mi suze radosnice kako je čitana svaka točka presude. Zahvalna sam svjedocima i njihovim iskazima… Svim porotnicima koji su se pobrinuli priznati ono što je svijet vidio na snimci. Zaista ti hvala, Bože!”, napisala je Oprah, jedna od najpopularnijih TV voditeljica na svijetu.