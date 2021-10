Jesu li nuklearne elektrane zaista 'novo zeleno' ili su krivo rješenje za klimatsku krizu?

Pita li se Jupitera, kako francuski novinari vole nazivati predsjednika Emmanuela Macrona, nuklearno je novo zeleno. Ali nije to samo stav francuskog lidera, da je nuklearna energija čist, siguran, neovisan i konkurentan niskougljični proizvod, smatraju i hrvatski ministri Tomislav Ćorić i Zdravko Marić. Obojica su prije desetak dana potpisala inicijativu “Zašto je Europljanima potrebna nuklearna energija” u kojoj se zapravo tvrdi – da bismo pobijedili u borbi za klimu, trebamo nuklearnu energiju. Podsjetimo, Europska komisija najavila je zelenu tranziciju kojoj je cilj da kontinent do 2050. bude klimatski neutralan, odnosno da ne proizvodi plinove koji izazivaju globalno zagrijavanje. Planiralo se to napraviti prelaskom s fosilnih na obnovljive izvore energije, ali u međuvremenu su u nekim državama počeli smatrati da to ne može biti jedino rješenje.