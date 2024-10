Jeste li primijetili veliku promjenu u kafićima? 'Hvala Bogu da je previše. Za mene penzionerku je to Bože sačuvaj'

Malena pakiranja meda, koja dobivamo u kafićima uz čaj, znatno su poskupjela, zbog čega su ugostitelji uz čaj u cijenu počeli uračunavati i med. "Trudimo se čaj poslužiti kao što je naš dobavljač predvidio, u posebnim čajnicima, lijepim šalicama i taj proizvod zaslužuje cijenu koju smo postavili", smatra predsjednik Udruge ugostitelja Grada Osijeka Gordan Šestić.

Ondje gdje med nije uračunat, dodatno se naplaćuje 50 centi, što potrošači ne pozdravljaju. "To je preskupo. Oprostite, radije šećer onda ili bez meda i šećera", kaže Josip iz Osijeka za Dnevnik.hr. "Ekstra se naplaćuje? Nikako ne bi smjelo. To je kao da čovjek traži čašu vode. Onda bi trebalo naplatiti i šećer, žličicu koju stavljaju u vodu, a to je već sve stavljeno u cijenu", smatra Manuel iz Zagreba.

"Za hrvatske prilike se čini previsoko", kaže Suzana, dok Ljiljana iz Podgore dodaje: "Hvala Bogu da je previše, ne znam za vas, za mene penzionerku je Bože sačuvaj". "Ako već moraju naplatiti, onda bi bilo fer da malo smanje tu cijenu", smatra Ana iz Varaždina.

Rijetki su oni koji med uopće ne naplaćuju. "Imamo praksu da ne naplaćujemo med. S obzirom na to da je za dosta naših stalnih gostiju više prijateljski kafić, naša je praksa da ne naplaćujemo med. Dosta gostiju piju ga i uz kavu", kaže konobar iz Osijeka Stjepan Crnić. "Ne naplaćujemo ga, ali nije loša ideja. Šalim se, mislim da bi to trebalo biti kao i šećer, besplatno i limun sastavni dio čaja", smatra vlasnica ugostiteljskog objekta iz Podgore Magda Kržanić.

Nabavna cijena vrećice ugostiteljskog meda iznosi šest centi, a neki ga prodaju 10 puta skuplje. "Taj dodatni med, to je procjena ugostitelja", otkrio je Šestić. Po tome ispada da je med u ugostiteljskim objektima čak sedam puta skuplji od teglice meda. "Od jednog kilograma meda koji je sedam eura dobijete 80 malih pakiranja. Morate platiti poklopac, teglicu, analizu... imate do dva eura troška. Postoji nekakav inspektorat, službe koje će nadzirati i kontrolirati te cijene", kaže predsjednik pčelarske udruge Pčela iz Osijeka Slavko Stojanović.

