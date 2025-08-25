Jeste li ikada vidjeli ovakav kružni tok? Vozači su bili bijesni, trajao je samo tjedan dana

Eksperiment s neobičnim "dijamantnim kružnim tokom" na raskrižju Petnaeste i Dvadeset osme avenije u Liverpool Cityju, predgrađu Sydneya, završio je neuspjehom samo tjedan dana nakon uvođenja. Ovaj nekonvencionalni kružni tok izazvao je bijes i zbunjenost među vozačima, koji su se borili s kretanjem unutar kružnog toka i pravilima ustupanja prednosti. Zbog toga su gradske vlasti brzo reagirale, uklonivši kružni tok i vrativši stare znakove

Ovo raskrižje ključni je dio prometne mreže koja povezuje jugozapadni Sydney s budućom zračnom lukom Zapadni Sydney, čije se otvaranje očekuje 2026. godine. Kako bi se nosili s povećanim prometom, posebno u svjetlu razvoja zračne luke, lokalne vlasti uvele su nekoliko novih kružnih tokova na Petnaestoj aveniji. Međutim, brz razvoj ovog područja doveo je do prometnih gužvi jer postojeća infrastruktura ne može pratiti sve veći broj vozila. Uvođenje dijamantnog kružnog toka bilo je pokušaj poboljšanja upravljanja prometom, ali je brzo postalo očito da je rješenje bilo neadekvatno. Vijeće je vratilo znakove ali dugoročni planovi uključuju ugradnju semafora čim državna vlada preuzme kontrolu nad cestom.