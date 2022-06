Jedini preživjeli terorist napada na Pariz osuđen: 'Želim biti zaboravljen zauvijek'

Salah Abdeslam, jedini preživjeli član ćelije takozvane Islamske države, koja je napala Pariz u terorističkom napadu proglašen je večeras krivim za ubojstvo i osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, što je najteža zatvorska kazna koju je moguće dobiti.

Abdeslam je proglašen krivim za koordinirane napade diljem Pariza u kojima je ubijeno 130 ljudi i ranjeno više od 490. Napadi su počeli u petak navečer, 13. studenog 2015. godine ispred nacionalnog stadiona Stadea de Francea, potom pucnjavom iz automobila, samoubilačkim napadima čije su mete bili kafići i restorani, a onda je uslijedio napad na teatar Bataclan tijekom koncerta benda Eagles of Death Metal tijekom čega je ubijeno 90 ljudi, piše The Guardian.

Ovo je najveće suđenje održano u Francuskoj, a Abdeslam je dobio doživotni zatvor uz mogućnost izlaska na slobodu nakon 30 godina zatvora.

Devet napadača od njih deset koji su napali Pariz te večeri su umrli ili tako što su ubili sami sebi ili ih je ubila policija, uključujući i Abdeslamova starijeg brata Brahia koji je detonirao eksplozivni prsluk ispred pariškog bara. Abdeslam je jedini preživjeli. On je trebao detonirati svoju prsluk s eksplozivom u baru na sjeveru Pariza, ali ju je bacio u smeće i nazvao je prijatelje da ga pokupe i prebace u Bruxelles.

Foto: Reuters/PIXSELL

Mjesecima se sakrivao u Bruxellesu gdje je i odrastao. No, uhićen je u ožujku 2016. godine.

Salah Abdeslam se na početku suđenja zakleo na vjernost Islamskoj državi i izrazio žaljenje što eksploziv nije eksplodirao, samo kako bi kasnije tvrdio da je on sam odustao jer je vidio ljude kako 'plešu i pjevaju'. On je optužen da je pružio ključnu podršku u planiranju i logistiku napada te da je te noći on bio taj koji je ostavio bombaše samoubojice ispred Stadea de Francea.



"Napravio sam greške, ali nisam ubojica. Ja nisam ubojica. Ako me osudite za ubojstvo, počinit ćete nepravdu”, rekao je Abdeslam na sudu ovog tjedna.

Abdelslamova odvjetnica Olivia Ronen rekla je sucima da je njezin klijent jedini koji te noći nije detonirao eksploziv, te ne može biti osuđen za ubojstvo. On sam je pak rekao "nije opasan za društvo". Tužitelji su pak tvrdili da doživotna kazna opravdana, rekavši da Abdeslamova rehabilitacija natrag u društvo nije moguća zbog njegove "smrtonosne ideologije".



Tijekom suđenja jedan je odvjetnik upitao Abdeslama kako bi volio da ga se pamti. "Ne želim da me se pamti", rekao je. “Želim biti zaboravljen zauvijek. Nisam birao biti osoba kakva sam danas".