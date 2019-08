Javilo nam se još Uberovaca: Otkrivaju zbog čega su ogorčeni i što žele promijeniti

Uber, globalni taksi-prijevoznik, našao se u novim problemima. Nakon što je jučer objavljeno izvješće za drugo tromjesečje koje pokazuje ogromne gubitke od čak 5,2 milijarde dolara, danas su u Hrvatskoj vozači bojkotirali Uber i ustraju u tome do daljnjega. Da ti problemi nisu zasebne priče smatra J.B., jedan od Uberovih vozača koji je, nakon što je priča o bojkotu izašla u medije, odlučio i sam ispričati zašto je do njega došlo uopće i kako je to povezano s rekordnim gubitkom Ubera.

Unatoč tome što je broj aktivnih korisnika Uberovih usluga na globalnoj razini tijekom jednog mjeseca porastao na 99 milijuna, troškovi u istom razdoblju su više nego udvostručeni, a najvećim dijelom je to posljedica agresivnog širenja. Pored toga, gubitak u ovogodišnjem drugom kvartalu povezan je i s kompenzacijskim troškovima nastalim zbog uvrštenja dionica u kotaciju newyorške burze početkom godine koji su iznosili 3,9 milijardi dolara.

- Sve se to dogodilo zbog tog gubitka od 5,2 milijardi dolara. Nižim cijenama pokušavaju se izvući s dna, ali ovo je postalo opstajanje, a ne rad - tvrdi J.B. te dodaje da je dosta ljudi u dugu kako bi mogli radit jer su ih natjerali da kupe nove automobile ili iznajme. - I kako sa ovakvim cijenama dalje - pita se.

- Kad sam počeo raditi u 12 mjesecu 2017. godine cijene vožnji su bile kao cijene do prije pojeftinjenja. Zatim su u proljeće 2018 godine podigli cijene i prošlo ljeto je sve bilo super da bi se oni u proljeće ove godine prije same sezone sjetili smanjiti cijene.Osim toga, ukinuli su fiksne cijene. Primjerice, vožnja iz Trogira do aerodroma prošle godine je iznosila 125 kuna da bi ove godine to bilo od 40 do 55 kuna iz centra Trogira. Dosada je cijena iz Splita do aerodroma bila 225 kuna, što bi značilo kad odbijete Uberovih 25% ostane vam oko 168 kuna, a po novom cijena je 152 kune - objašnjava vozač.

No, kaže, problem nisu samo novci. I on demantira Uberove navode da svi njihovi partneri imaju svoje firme i obrte.

-To je čista laž. Puno vozača radi preko jedne veće firme koja naravno uzima 10% provizije.

To potvrđuju i drugi vozači. Jedan od njih je i G.P koji nam je kazao sljedeće:

- Nismo svi samostalni obrtnici niti imamo tvrtke. Nas 500 radi preko tvrtke Zero Transporti. Ima desetak velikih firmi i većina vozača vozi preko tih firmi. Možda 10% vozo preko svojih obrta ili firmi. Neke od njih su Kraja j.d.o.o, Lipovac j.d.o.o, Nakić j.d.o.o, Zero transporti j.d.o.o i Silver lines j.d.o.o, koji zapošljavaju sigurno 1500-2000 vozača.

Problem je i loša podrška

- Klijenti se ispovraćaju po autu, vozač slika i pošalje kako bi mu nadoknadili za kemijsko čisćenje koje iznosi 350 kuna. Od Ubera dobijete isključenje na tri dana dok ne počistite automobil. Prvo morate o svom trošku to platiti te isporučiti njima račun. Meni se osobno dogodilo da mi je dijete od putnice izgrebalo sandalama oplatu na vratima, a kada sam Uber kontaktirao rekli su mi da će mi se šteta nadoknaditi, pazite, ukoliko se klijent složi da mi se nadoknadi - prisjeća se J.B.

- Svaki put kada se dogodi problem i kada ih se obavijesti o problemu, dobijete automatsku poruku koja kaže "Znamo da situacija moze biti frustrirajuća. Povratne informacije smo zabilježili. Ugodan vam dan", a nakon toga niti poduzmu što, niti nas obavijeste o bilo čemu - dodaje.

Slično nam je kazao i G.P.

- Vozačima se prijeti i oštećuje njihova imovina i kada se to dogodi Ubera nigdje - kaže.

- Oni misle da mi ne možemo raditi bez njih, ali dosta vozača, a ja prvi, imamo i Bolt i neke druge aplikacije ili taksimetre. Itekako možemo raditi bez Ubera. Danas sam imao situaciju da me dva stranca mole da ih odvedem preko taksimetra na plažu jer nije bilo dostupnih vozila zbog štrajka. I to nam je bio cilj iskreno - zaključuje J.B.