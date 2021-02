Janša ojačao u parlamentu, postat će još radikalniji

Odmah nakon što je preživio glasanje o tzv. konstruktivnom nepovjerenju, kojim je opozicija pokušala srušiti njegovu vladu, slovenski premijer Janez Janša uputio je velikodušan poziv opoziciji na suradnju u borbi protiv pandemije i za blagostanje Slovenije.

Janša je opoziciju pozvao da prevladaju međusobne zamjerke poručujući im kako je dovoljno prostora za sve i da se svi mogu “prepoznati u bojama Slovenije”, iako je to posve oprečno od onog što je Janša govorio o opoziciji tijekom cijele protekle godine, kada je upravo opozicijske čelnike i njihove pristaše, po uzoru na svog političkog idola Donalda Trumpa, bjesomučno napadao i optuživao.

Međutim, malo je vjerojatno da će njegov poziv naići na pozitivan odgovor. Ionako je riječ samo o formalnom pozivu i simbolično pruženoj ruci, s obzirom na to da se u sljedećem razdoblju može očekivati da će Janša, ohrabren velikom parlamentarnom pobjedom, još odlučnije nastaviti svoju dosadašnju radikalnu politiku apsolutne kontrole i udara na medije, neovisne institucije i civilno društvo. To će, naravno, dovesti do dodatne radikalizacije prilika na slovenskoj političkoj sceni i produbljivanja političke krize.

Iako je Janšina vlada preživjela ovaj pokušaj rušenja, koji je uključivao i pokušaj imenovanja Karla Erjavca za mandatara nove vlade, s obzirom na to da se pokazalo da prijedlog nije imao dovoljnu potporu, to ne znači da Janša može mirno spavati do kraja mandata, koji ističe za dvije godine. Sigurno je, naime, da će nakon Erjavčeva neuspjeha uslijediti novi pokušaji okupljanja nove parlamentarne većine.