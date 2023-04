Jandroković primio glavnog tajnika OECD-a Mathiasa Cormanna

DIŽU KREDITE DA DOĐU

Strani radnici često žive u neljudskim uvjetima: 'Brzo je naše podzemlje prepoznalo ovo tržište'

“Nepalci plaćaju 10.000 eura da bi došli tu i onda rade 14 sati dnevno svaki dan, i subotom, za 560 eura. Oni to nikad neće vratiti i to je to moderno ropstvo, egzistencijalno ropstvo", kazao je Mario Iveković iz Novog sindikata