Jandroković nema namjeru sazvati izvanrednu sjednicu: 'Jasna je procedura kako do nje dolazi'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u subotu u Dubrovniku da u ovom trenutku nema namjeru sazivati izvanrednu sjednicu, što je tražio dio oporbenih zastupnika zbog slučaja kupoprodaje plina.

"Jasna je procedura kako dolazi do izvanredne sjednice. Može ju zatražiti predsjednik Republike, Vlada Republike Hrvatske ili većina zastupnika u Hrvatskom saboru", izjavio je za Dnevnik HRT-a. Objasnio je kako su to uvjeti pod kojima on kao predsjednik Sabora mora sazvati izvanrednu sjednicu.

"Vidio sam da dio oporbe spominje svoju želju da do izvanredne sjednice dođe, međutim za sada ne postoje uvjeti da se to dogodi", istaknuo je Jandroković u Dubrovniku, gdje je na 16. Dubrovnik forumu. Rekao je i da su u tijeku konzultacije o novom ravnatelju Vojne sigurnosno-obavještajne agencije.

