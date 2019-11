Jandroković i Schauble najavili jačanje parlamentarne suradnje

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik njemačkog Bundestaga Wolfgang Schauble najavili su srijedu da će pojačati parlamentarnu suradnju tijekom hrvatskog predsjedanja EU-om i ohrabrivati zemlje zapadnog Balkana na putu prema Uniji.

"Naravno da je najvažniji dio hrvatskog predsjedanja u rukama izvršne vlasti, vlade i naših ministarstava, ali usuglasili smo se da parlamenti mogu dati bitan doprinos u povezivanju izvršne vlasti s građanima", rekao je Jandroković nakon sastanka s veteranom njemačke politike.

Schaeuble, jedan od najiskusnijih i najpopularnijih njemačkih političara, sudjeluje na kongresu EPP-a u Zagrebu.

Njemačka preuzima predsjedanje EU-om nakon Hrvatske pa su se dvojica predsjednika parlamenata usuglasila da će okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja ohrabrivati zemlje zapadnog Balkana na njihovom putu prema EU.

U listopadu su blokirani pretpristupni pregovori Sjeverne Makedonije i Albanije s EU-om, a brojne zemlje članice nadaju se da će se europska perspektiva tih zemalja poboljšati do zagrebačkog sastanka na vrhu u svibnju.

"I Hrvatska i Njemačka smatraju da proces proširenja itekako utječe na stabilnost i sigurnost, ne samo ovog dijela Europe, nego i Europe u cjelini", istaknuo je Jandroković.

Schaeuble ne vjeruje da će doći do još jedne odgode brexita, odnosno da će to pitanje dočekati njemačko predsjedanje početkom srpnja.

"Velika Britanija uskoro izlazi na izbore. I vjerojatno će bez obzira na ishod izbora izaći iz EU-a do kraja siječnja. Žao nam je zbog toga, ali to će se ipak najvjerojatnije dogoditi. I to za vrijeme hrvatskog predsjedanja", smatra Schaeuble.

Odnosi Hrvatske i Njemačke prijateljski

Predsjednicima hrvatskog i njemačkog parlamenta ovo je drugi susret. Obojica su pohvalili bilateralne odnose Hrvatske i Njemačke i pozvali na njihovo daljnje jačanje.

"Naši bilateralni odnosi su vrlo intenzivni, ali ih i dalje trebamo jačati s ciljem jačanja čitave Europe. Razgovarali smo o mladima, kako ih zadržati, ali i privući mlade iz drugih zemalja", zaključio je Schaeuble.

"Naši odnosi su prijateljski, saveznički i partnerski. Njemačka je prvi partner u robnoj razmjeni, zemlja iz koje dolazi najveći broj turista u Hrvatsku. Njemačke kompanije su treći investitori u Hrvatskoj", istaknuo je Jandroković.

Izvoz u Njemačku porastao za je 10,9 posto, na 337,6 milijuna eura, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku iz svibnja ove godine, dok je u Hrvatskoj zabilježeno 17 milijuna noćenja njemačkih turista u prvih osam mjeseci 2019.