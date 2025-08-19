Naši Portali
TO JE REKAO TRUMPU

Izvori tvrde: Putin je predložio da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

VL
Autor
Maša Taušan/Hina
19.08.2025.
u 20:00

Zelenskim, koji je rekao da je spreman na sastanak s Putinom, odbio je da on bude organiziran u Moskvi, naglasio je izvor

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države Volodimirom Zelenskim organizira u Moskvi, rekla su tri izvora. "Putin je spomenuo Moskvu" u tom telefonskom razgovoru u ponedjeljak, kazao je za AFP u utorak jedan izvor.

Zelenskim, koji je rekao da je spreman na sastanak s Putinom, odbio je da on bude organiziran u Moskvi, naglasio je izvor. Donald Trump obavio je telefonski razgovor s Putinom za vrijeme razgovora u Bijeloj kući sa Zelenskim i europskim čelnicima. Oni su upozorili Trumpa da izbor Moskve kao mjesta za susret "ne izgleda kao dobra ideja", pojasnio je drugi diplomatski izvor blizak razgovorima.

U ponedjeljak je Trump ugostio Zelenskija i čelnike Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Francuske i Italije, kao glavnog tajnika NATO-a i predsjednicu Europske komisije. Nakon tih razgovora, Trump je najavio da "počinje pripreme" za sastanak između ukrajinskog i ruskog čelnika koji je dosad odbijao takvu ideju. Očekuje se da će se taj samit održati do kraja kolovoza, ali još nije postignut dogovor o mjestu,  rekao je još jedan izvor.

Ruski predsjednik je u ponedjeljak rekao Trumpu da je otvoren za "ideju" izravnih razgovora s Ukrajinom, prema riječima diplomatskog savjetnika Kremlja Jurija Ušakova, kojeg su citirale ruske novinske agencije. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da bi bilo kakav sastanak između ruskog i ukrajinskog predsjednika morao biti pripremljen "vrlo pažljivo".

Švicarska je ranije najavila da će Vladimiru Putinu dati imunitet ako dođe u zemlju na mirovne pregovore o Ukrajini, unatoč nalogu za uhićenje koji je protiv njega izdao Međunarodni kazneni sud. Grad u Švicarskoj koji se spominje za moguće pregovore je Ženeva, inače i europsko središte UN-a.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski rat u Ukrajini Rusija Donald Trump Vladimir Putin

NI
Nigrutin01
21:19 19.08.2025.

Pa da ga pojede mrak 😂

Avatar punk
punk
20:41 19.08.2025.

pa da padne kroz prozor...

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
20:24 19.08.2025.

Samo u Kijevu

