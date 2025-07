Izrael pokrenuo žestoke zračne napade na Siriju, odjekuju eksplozije u Damasku

Izrael je započeo snažne napade na Siriju, naročito glavni grad Damask, nakon što su sirijske vladine snage pokrenule ofenzivu na područje pod kontrolom Druza. Pogođena je nekoliko puta predsjednička palača te glavni stožer sirijske vojske. U ovim trenucima su žestoki zračni udari na Damask. "Pripremamo se za nekoliko dana borbe u Siriji", objavio je izraelski vojni radio Galei Tzahal.

"Bolno premlaćivanje je počelo", rekao je Israel Katz, ministar obrane Izraela. Izrael započinje prebacivanje vojnih snaga iz pojasa Gaze, uključujući 98. HA-ESH diviziju, u regiju Golan, blizu sirijske granice, objavljuju vojni izraelski izvori. Sukobi između Druza i sirijske vlade su se intenzivirali jučer, a Izrael je u posljednja 24 sata izveo 160 zračnih napada protiv Sirije.

