TRAGIČAN INCIDENT

Iznenadno priznanje Putina: 'Naši su projektili detonirali...učinit ćemo sve što je potrebno'

Putin
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
09.10.2025.
u 15:14

Zrakoplov na letu J2-8243, na putu iz Bakua prema čečenskom glavnom gradu Groznom, srušio se 25. prosinca kod Aktaua u Kazahstanu nakon što je preusmjeren s južne Rusije gdje su ukrajinski dronovi napali nekoliko meta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je azerbajdžanskom predsjedniku Ilhamu Alijevu da su dva ruska projektila detonirala pored azerbajdžanskog putničkog zrakoplova prošle godine nakon što su ukrajinski dronovi ušli u ruski zračni prostor te je obećao odštetu žrtvama. Zrakoplov na letu J2-8243, na putu iz Bakua prema čečenskom glavnom gradu Groznom, srušio se 25. prosinca kod Aktaua u Kazahstanu nakon što je preusmjeren s južne Rusije gdje su ukrajinski dronovi napali nekoliko meta. Poginulo je najmanje 38 ljudi. Video snimka objavljena u četvrtak pokazala je kako se Putin i Alijev rukuju i smiješe prije bilateralnog sastanka u Tadžikistanu na kojem je Putin govorio o toj nesreći. Putin se prošle godine javno ispričao Alijevu zbog, kako je ocijenio Kremlj, "tragičnog incidenta" iznad Rusije u kojem se zrakoplov srušio nakon što je aktivirana ruska protuzračna obrana protiv ukrajinskih dronova.

U četvrtak je otišao korak dalje. "Naravno, ruska strana učinit će sve što je potrebno u takvim tragičnim slučajevima u pogledu odštete i bit će dana pravna ocjena svih službenih stvari", rekao je Putin Alijevu. "Naša je dužnost, ponavljam..., dati objektivu ocjenu svega što se dogodilo i identificirati prave uzroke."

Putin je rekao Alijevu da su dva ruska protuzračna projektila detonirala nekoliko metara od zrakoplova nakon što su ukrajinski dronovi ušli u ruski zračni prostor. Alijev je bio ljutit zbog te nesreće i javno je kritizirao prve reakcije Moskve, optuživši je da je pokušala zataškati uzrok incidenta.
Komentara 6

Pogledaj Sve
GN
GNKDZ1986
15:27 09.10.2025.

U laži su kratke noge a putin je kratošapi.

SE
Serengeti
15:31 09.10.2025.

Rusi nisu kao Ukrajinci. Rusi svoje pogreške priznaju.

