Izgorjeli teretni brod s luksuznim automobilima potonuo kod Azora

Izgorjeli teretni brod s tisućama luksuznih automobila potonuo je u utorak kod Azorskog otočja gotovo dva tjedna pošto se zapalio, rekao je predstavnik luke.

Joao Mendes Cabecas, kapetan iz najbliže luke na otoku Faialu, rekao je da je brod Felicity Ace s panamskom zastavom potonuo zbog strukturnih problema uzrokovanih požarom i nemirnim morem, u trenutku kada ga se pokušalo odvući.

"Kada ga se počelo vući... počela je ulaziti voda. Broj je izgubio stabilnost i potonuo", rekao je.

Brod je prevozio 4000 vozila koje je proizveo Volkswagen iz Njemačke u SAD. Požar je izbio 16. veljače. Posada od 22 člana evakuirana je istoga dana.

Foto: PORTUGUESE NAVY FILE PHOTO: The ship, Felicity Ace, which was traveling from Emden, Germany, where Volkswagen has a factory, to Davisville, in the U.S. state of Rhode Island, burns more than 100 km from the Azores islands, Portugal, February 18, 2022.

Za sada nije iscurila nafta, ali strahuje se da bi tankovi s gorivom mogli biti oštećeni dok brod bude ležao na dnu Atlantika na dubini od oko 3500 metara.

Volkswagen, koji je prošli tjedan rekao da će štetu na vozilima pokriti osiguranje, potvrdio je da je brod potonuo.