Izborno povjerenstvo: Opći izbori u BiH 2. listopada

Opći izbori u BiH bit će održani 2. listopada ove godine, rekao je u četvrtak predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) Suad Arnautović, a to tijelo 4. svibnja objavit će odluku o raspisivanju izbora.

Na redovitoj sjednici SIP-a održanoj u Sarajevu Arnautović je kazao kako je izvjesno da će izbora biti jer je to obveza koja proistječe iz Izbornog zakona koji je na snazi a do sada nije bilo dogovora o njegovim izmjenama koje bi se morale potvditi i u državnom parlamentu.

- SIP će postupati sukladno odredbama Izbornog zakona i striktno se pridržavati rokova koji su tamo propisani, a jedan od njih je da najmanje 150 dana prije provedbe treba raspisati izbore - pojasnio je Arnautović.

Najavio je sjednicu SIP-a za 4. svibnja i formalnu objavu odluke o raspisivanju listopadskih izbora. Potvrdio je kako je i dalje problem osigurati sredstava za provedbu izbora jer Vijeće ministara BiH odnosno Ministarstvo financija do sada nisu pozitivno odgovorili niti na jedan zahtjev SIP-a da se to riješi. Najveći dio troškova za provedbu izbora osigurava se iz državnog proračuna no zbog političkih blokada on za 2022. godinu do danas nije usvojen pa nema ni formalne pretpostavke da se na taj način odobri potrebni iznos. Iz SIP-a su tražili da se taj problem riješi izdvajanjem sredstava iz akumuliranog viška prihoda iz ranijih godina no Vijeće ministara o tome do sada još nije raspravljalo a Izborno povjerenstvo nije dobilo nikakvo pojašnjenje.

Arnautović je podsjetio kako Vijeće ministara mora riješiti taj problem u razdoblju od 15 dana nakon raspisivanja izbora jer je to obveza koja također proistječe iz izbornog zakona. Upozorio je kako postoje izričite zakonske odredbe kojima se sankcioniraju oni koji onemogućavaju birače da ostvare svoje glasačko pravo.

- Ukoliko ocijenimo da je počinjeno kazneno djelo u odnosu na izborni proces to ćemo prijaviti nadležnom tužiteljstvu - zaprijetio je Arnautović.

