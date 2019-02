Izbjegnite čekanje na isplatu prve mirovine: Papire dati i do pet godina ranije

Ako ste tijekom radnog vijeka bili vlasnik obrta ili ste neko vrijeme radili u inozemstvu, a posebno Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji ili na Kosovu, velika je vjerojatnost da ćete na rješenje o prvoj mirovini čekati dulje od dva mjeseca. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dospio je ovih dana na stup srama jer se otkrilo da neki osiguranici mjesecima čekaju na isplatu prve mirovine te postaju socijalni slučajevi.

Zakon o općem upravnom postupku propisao je da se na prvu mirovinu ne smije čekati dulje od 60 dana, no HZMO priznaje da postoji nekoliko situacija zbog kojih dolazi do probijanja rokova, a vezane su uz inozemne osiguranike, obrtnike te sve koji predaju zahtjev na početku kalendarske godine. HZMO tvrdi da su lani izdali rješenja u zakonskom roku za 64 posto prvostupanjskih zahtjeva za mirovinom, no nešto više od trećine korisnika čekalo je i dulje. Svi koji predaju papire za mirovinu na početku godine uobičajeno čekaju nešto dulje jer se rješenje ne može kompletirati dok se ne objavi visina prosječne plaće za prethodnu godinu – potkraj veljače ili početkom ožujka.

Nijemci brzo odgovore

Za sve ostale, navodi HZMO, prekoračenje rokova moglo bi se smanjiti kada bi budući umirovljenici pokrenuli “pretkompletiranje” podataka godinu dana prije odlaska u mirovinu. Građani koji su radili u inozemstvu, a posebno u četiri najsporije države – Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji i na Kosovu – trebali bi se javiti u HZMO i do pet godina ranije. Prošle godine u radničku je mirovinu prvi put otišlo 51.075 građana, od kojih je njih 42.784 radilo samo u Hrvatskoj, dok je preostali 8291 umirovljenik imao i inozemnog staža.

Za svakog radnika koji je radio u inozemstvu, bez obzira na to bila to neka od bivših jugoslavenskih republika, Njemačka, Austrija ili Švedska, hrvatski zavod mora dobiti službenu potvrdu o ostvarenom stažu od ovlaštenog nositelja osiguranja te zemlje. Najdulje se na takve potvrde čeka iz Srbije, preko koje se traže podaci za ljude koji su radili na Kosovu, te iz Italije, Francuske i Velike Britanije. Godišnje prema svakoj od tri spomenute zapadnoeuropske države iz Hrvatske odlazi između jedne i dvije tisuće zahtjeva, a na odgovor se čeka i dulje od godine dana.

S Njemačkom, Austrijom ili Švicarskom, gdje naši ljudi tradicionalno najčešće rade, ta je razmjena kraća i uhodanija, no i za takva rješenja čeka se dulje od zakonom predviđenih 60 dana. Za domaće osiguranike provjera podataka najdulje traje za bivše obrtnike te radnike koji su radili, odnosno imali samostalne profesije. Oni ne mogu u mirovinu dok porezna ne potvrdi da su platili doprinose.

Privremena rješenja

– Svjesni smo da je umirovljenje za svaku osobu jedan od ključnih životnih trenutaka, pri čemu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje želi biti pouzdan partner, posebno tijekom tog tranzicijskog perioda. Posebno želim naglasiti da nijednom našem umirovljeniku neće biti ugrožena materijalna prava vezana za mirovinu. Stoga ulažemo iznimne napore da bi se vrijeme od podnošenja zahtjeva do isplate prve mirovine što više skratilo – kaže Josip Aladrović, ravnatelj HZMO-a.

U slučajevima kada se konačno rješenje ne može izdati u roku od 60 dana, HZMO može donijeti i privremeno rješenje na temelju kojeg se isplaćuje akontacija mirovine, no “postupak donošenja privremenih rješenja identičan je postupku donošenja konačnog rješenja” te se ona izdaju samo u slučajevima kada stručna služba Zavoda procijeni da je to neophodno.

– Ponekad je moguće da zbog pogrešne procjene voditelja postupka u najboljoj namjeri dođe do situacije da privremeno rješenje nije doneseno ni zahtjev riješen u roku od 60 dana, no takvi su slučajevi iznimni i kontrola rada ide u smjeru da se takvi slučajevi događaju što rjeđe – kažu u HZMO-u.

>>Najtraženiji umirovljenik u Zagrebu