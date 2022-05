Iz tiska izišla knjiga „The Meaning of Croatian Freedom” dr. Franje Tuđmana, u engleskom prijevodu Julienne Bušić

Hrvatsko vojno učilište, koje nosi ime dr. Tuđmana, i Oružane snage Republike Hrvatske u cjelini, promocijom ovoga povijesnofilozofskoga reprezentativnog izdanja, u čiju je objavu uložena vrhunska stručnost, mnogo vremena i domoljubna zanosa, uključuju se u obilježavanje godišnjice rođenja oca suvremene Hrvatske.

O knjizi „The Meaning of Croatian Freedom”

Kao i hrvatski izvornik „Misao hrvatske slobode”, i englesko izdanje knjige donosi fragmente tekstova koje je tijekom četrdesetak godina (razdoblje 1957. – 1995.) napisao dr. Franjo Tuđman. Izbor tekstova djelo je Ivana Bekavca, a slijedi jednu misao koja se može prepoznati kao konstanta njegova mišljenja i djelovanja – misao hrvatske slobode. U knjizi su obuhvaćene različite teme kao što su hrvatska povijest, hrvatsko-srpski odnosi, jugoslavenstvo, Hrvatska i europsko okruženje, sudbina i pravo malih naroda. „The Meaning of Croatian Freedom” književnice i prevoditeljice Julienne Bušić prvi je prijevod knjige na strani jezik, a držimo da njegova vrijednost i važnost uvelike nadilazi isključivo prigodničarske razloge. Kao i mnogo puta dosad, i ovo je doba označeno događanjima kada su vrijedne misli i ideje u tekstovima prvoga hrvatskog predsjednika posebno dragocjene za hrvatsku, ali i svjetsku javnost. Ovaj vrstan engleski prijevod omogućit će da misao dr. Franje Tuđmana na vjerodostojan način dopre do međunarodne znanstvene, ali i opće javnosti, a isto tako i do relevantnih međunarodnih institucija.

U skoroj budućnosti knjiga će biti dostupna za narudžbe po cijelom svijetu preko Amazona.

Foto: Dimitrije Popović

Iz predgovora Ivana Pepića

„Trideset godina nakon međunarodnog priznanja Hrvatske, njezin prvi predsjednik Franjo Tuđman i dalje zauzima središnje mjesto u modernoj povijesti hrvatskog naroda i države.

Ne samo da je Tuđman razumio političke potrebe Hrvatske i njezina naroda nego ih je potkraj dvadesetog stoljeća pretočio u stvarnost.

Tuđman je u iznimno teškim geopolitičkim okolnostima i usprkos antagonizmu velikih sila i međunarodnih organizacija uspio ujediniti hrvatski narod, izgraditi oružane snage i hrabro osloboditi okupirana područja u vojnoj akciji koja će zauvijek ostati u sjećanju kao operacija Oluja 1995. Tuđmanova odlučnost i strateška izvrsnost vrline su koje danas nedostaju mnogim svjetskim čelnicima, i u vrijeme mira i u ratu.

Tuđmanov život također je priča o kršenju ljudskih prava i građanskih sloboda, a on sam ima ključnu ulogu u povijesti hrvatskog razilaženja. Njegova su iskustva bila ključna u oslobađanju Hrvatske od totalitarnog jugoslavenskog komunističkog režima, jednog od najokrutnijih političkih režima u europskoj povijesti.

Ova knjiga predstavlja zbirku ulomaka koji najbolje ilustriraju Tuđmanove poglede na najvažnija svjetska i domaća povijesno-politička kretanja kroz stoljeća.

Kroz njih se otkriva sva intelektualna moć i politička karizma Franje Tuđmana, čije je duboko razumijevanje sudbine hrvatskog naroda i jasna vizija slobodne hrvatske nacije unutar moderne suverene države korišteno kao učinkovito oružje u najtežim trenutcima hrvatske povijesti kroz stoljeća.

Njegovo pomno proučavanje ključnih sukoba, nacionalnih tragedija, poraza i pobjeda, gospodarske i političke povijesti hrvatskog naroda i njegovih susjeda, moćnih sila – uključujući i europske narode – bilo je nužno kako bi postigao i ostvario svoj cilj: neovisnu, modernu hrvatsku državu.”