Ivan Račan hospitaliziran zbog korone: 'Pogoršalo mi se stanje s disanjem'

Ivan Račan, član predsjedništva SDP-a i sin prvog predsjednika SDP-a Ivice Račana, na svom je Facebook profilu pratitelje izvijestio o svojoj borbi s koronavirusom. Stanje mu se, kako je naveo, pogoršalo pa je hospitaliziran u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Noćas mi se pogoršalo Covid-19 stanje sa disanjem. Došao sam u bolnicu Fran Mihaljević i tu ću biti do daljnjega. Na kisiku sam. Infekcijska upala pluća se razvija. Stanje je srednje teško. Na izravno pitanje doktoru trebam li za svaki slučaj pripremiti oporuku, odgovorio je - ne još, da će biti puno vremena za to ako dođe do pogoršanja. "Zdravi i veseli bili!" govorio je Mosor - napisao je Račan u objavi nakon koje je dobio mnogo komentara podrške.