Oglasio se i Domovinski pokret: Nećemo stati iza njegove kandidature

- Ne mogu reći da me ovaj potez predsjednika države posebno iznenadio. Te su opcije bile vidljive. Moglo se naslutiti da će se ići u tom pravcu, ali nisam vjerovao da će se ta opcija zaista zaigrati. No jasno je da je ta opcija bila na stolu i da je tako nešto bilo moguće. Kako tako nešto do sada nije bilo viđeno u Hrvatskoj, mislio sam da ni neće. Nema dileme da se nakon ove objave kampanja i sve stvari vezane uz izbore mijenju u korijenu. Ništa sad u kampanji neće biti isto. HDZ je ionako kao stranka bio već pometen jer se sve svodilo samo na jednu osobu, na figuru Andreja Plenkovića. U stilu on je jedan i jedini, njemu nema tko parirati. I time su u HDZ-u napravili autogol samima sebi. U svakom slučaju, izbori koji su ionako trebali biti zanimljivi, sad će biti još zanimljiviji - kazao je čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirajući odluku predsjednika države Zorana Milanovića da kao premijerski kandidat izađe na izbore.

Kako je i sam kazao da ga taj Milanovićev potez baš i nije posebno iznenadio, a zna se da je nedavno bio i na razgovoru s Milanovićem, te cijelo vrijeme ponavlja kako Domovinski pokret s razlogom ne ističe svog premijerskog kandidata, uz obrazloženje da se izbori ne svode na samo jednu osobu, Penavu smo pitalu je li on zapravo već neko vrijeme znao što Milanović sprema te hoće li Domovinski pokret sad podržati Milanovićevu premijersku kandidaturu.

- Ne može se iščitati ovo što vi sad navodite. Domovinski pokret neće stati iza Milanovićeve kandidature. To bi bilo apsurdno. Pa do jučer smo, prema tvrdnjama nekih iz politike, kao i dijela medija, bili žetončić HDZ-a, a Plenković je govorio da smo igrači nekoga drugoga, ne znam koga sve ne. Mi kandidata za premijera nismo istaknuli zato što mislimo da su problemi ove zemlje na prvom mjestu i da u trenutku dok ne znamo s koliko mandata raspolažemo nije suvislo podlijegati takvoj vrsti egoizma te isticati samo jednu osobu. To je naš jedini razlog - kaže Penava.

- Mi se ne bojimo preuzeti vlast niti ijednu drugu dužnost, ali nismo se hvatali na udicu i gurali bilo kojeg svog kandidata u prvi plan. Ali ponavljam, Domovinski pokret ostaje pri svom stavu da je Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem najkorumpiranija do sada. Plenković i njegova Vlada vode nas na dno, sramote nas svojim potezima, od smjene čak 30 ministara do imenovanja Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom. I zato Hrvatska radi sebe mora doživjeti promjenu jer ovo što sad imamo nije dobro. Pogubno je - uzvratio je Penava.

