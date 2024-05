Istraživanje pokazalo kako čak 34 posto građana financijski stoji bolje nego lani

postporođajne teškoće

Stručnjaci o majci koja je ostavila bebu u kanti: 'To je ozbiljno stanje koje zahtijeva liječenje'

Zavod za socijalnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče pokrenuo je program za rodilje i majke "Postnatal" čije su inicijatorice psihijatrice Sanja Martić Biočina, Ilaria Čulo Vozetić i Anja Dvojković. Riječ je o novom programu, kakav do sada nije postojao unutar zdravstvenog sustava, no one su smatrale da za njim postoji velika potreba