Istraga u Grčkoj još će dugo trajati: 'Jedno je ozračje, a drugo su dokazi'

Ministar pravosuđa Ivan Malenica i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dogovoreno je u ponedjeljak u Grčkoj, sastali su se sa svojim grčkim kolegama te posjetili hrvatske državljane pritvorene u dva zatvora. Malenica je bio u Kalkidi, a Grlić Radman u Pireju. Ministri su u Grčku otišli s premijerom Andrejem Plenkovićem koji je tamo sudjelovao na ranije organiziranom neformalnoj večeri lidera iz regije o proširenju EU i sigurosti.

Zbog posebne situacije otišla su i dva ministra, a premijer je o svemu razgovarao i s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom. Ponovio je kako je Vlada snažno osudila nasilje i huliganizam, izrazila žaljenje zbog gubitka života, protivi se navijačkom nasilju i svemu što ovakvi organizirani događaji sa sobom nose i tako štete i sportu, i klubu, ali i Hrvatskoj i grčkoj javnosti.

Traže progon

– Istovremeno smo kao za sve hrvatske državljane u problemima diljem svijeta iskazali interes za njihovu situaciju pa smo još jednom tražili od Grčke i grčkih vlasti sigurnost hrvatskih državljana. Uhićeno ih je 102 i predsjednik grčke Vlade naglasio je da može jamčiti njihovu sigurnost. Tražili smo da imaju pravedno i brzo suđenje. Treće, rekli smo ako u kvalifikaciji djela koja im se stavlja na teret bude onih koji nisu obuhvaćeni kaznenom nego prekršajnom odgovornošću, da se po mogućnosti donese odluka o trenutnom progonu iz zemlje i povratak u Hrvatsku. Hrvatska je spremna provoditi mjere nadzora i opreza ako bi neki državljani bili upućeni u svoju zemlju i tako bismo provodili nadzor nad tim državljanima dok traje postupak u Grčkoj. Spremni smo ako grčke vlasti odluče ustupiti hrvatskom pravosuđu predmet ili bar dio predmeta. To moraju odlučiti grčke pravosudne vlasti – kazao je Plenković u Ateni.

Rekao je da grčki premijer nije mogao znati koliko će još trajati istraga ni koji su zasad rezultati.

– Ne znam konačne rezultate istrage, ali grčka policija će uzeti sve elemente u obzir i utvrditi okolnosti kako je došlo do pogibije grčkog državljana. Je li došlo do toga zbog napada drugih osoba, što očito je, ja iz svoje pozicije ne mogu znati. Istraga još traje, policija provodi temeljitu istragu. Rekli su da istraga može trajati još nekoliko tjedana – dodao je, ali i istaknuo kako su Grci "imali više takvih situacija i postrožili su kazneni zakon, a "ozračje je sad takvo da se traži nečija odgovornost".

"Jedno je ozračje, a drugo su dokazi", rekao je Plenković koji je kazao kako je vidio posljednju snimku sukoba navijača AEK-a s BBB-ima i Gate 13 (navijači Panathinaikosa), koju su objavili mediji, ali da ne može prejudicirati niti nekoga osloboditi krivnje.

Na snimci se, tako izgleda, vidi da nitko od pripadnika zagrebačkih navijača nije sudjelovao u ranjavanju Grka koji je potom preminuo. Naime, prema rekonstrukciji događaja sa snimke, koja je dio policijskog spisa, vidi se kako je dio navijača AEK-a, kao i policija, napustila područje oko stadiona, a nekoliko minuta poslije 23 sata tamo je još više od 250 grčkih "navijača". AEK-ovi navijači okupljaju se na južnoj strani stadiona, među njima i poginuli - na snimci se jasno vidi 29-godišnji Michalis Katsouris, kasnije žrtva, u plavoj majici te uz njega osoba u bordo majici. "Plavi" skida motociklističku kacigu s glave, dok "bordo" ima kacigu u desnoj ruci. Do AEK-ovih navijača dolazi vijest kako se stadionu približavaju Dinamovi navijači te oni kreću prema njima. "Plavi" ima kacigu na glavi, dok "bordo" kacigu drži lijevom rukom, a u desnoj ruci vidi se podulji predmet umotan u nešto. (To je inače način nošenja oštrog predmeta kako bi se spriječilo samoozljeđivanje.)

Dok se trkom približava navijačima Dinama, "bordo" odmotava stvar u desnoj ruci. U 23:07 sati dolazi do kontakta dvije navijačke skupine, pri čemu AEK-ovi navijači bacaju 15-ak molotovljevih koktela, od kojih onaj najveći, od 5 litara, izaziva poveću eksploziju. Navijači AEK-a bježe u smjeru iz kojeg su došli. "Plavi" i "bordo" trče usporedno jedan s drugim. Obojica imaju kacige na glavi. "Plavi" se nalazi s desne strane "bordoa". U jednom trenutku "plavi" dotiče navijača u bordo majici po ramenu. Inercijom trka lijeva ruka "plavog" zamahuje prema nazad dok "bordo" desnom rukom, u kojoj drži neki predmet, zamahuje u smjeru plavog. Najvjerojatnije ovdje dolazi do kobne posjekotine s unutarnje strane nadlaktice "plavog". Trzaj desne ruke "plavog" indicira da ga je nešto zaboljelo. Odmah nakon toga "bordo" maše unazad desnom rukom u kojoj se vidi duži predmet. "Plavi" se potom udaljava prema južnoj strani stadiona, dok "bordo" ulazi u kafić imena DP bistro. Pri ulasku ponovno možemo vidjeti dulji predmet u njegovoj ruci. I kamera iz drugog kuta to potvrđuje.

"Plavi" se južnom stranom stadiona udaljava te u jednom trenutku primjećuje najprije nešto na majici, skida kacigu s glave i potom gleda lijevu ruku. Trči prema kiosku 180 metara od mjesta gdje je zadobio porezotinu i u njega ulazi krvav s lijeve strane. U 23:11 "bordo" izlazi iz DP bistroa na terasu. U interakciji je s ljudima koji su u objektu. Čini se kao da mu je ozlijeđena lijeva ruka.

Bez pomoći

Djelatnik kioska zove hitnu devet minuta nakon što je "plavi" ušao, a u međuvremenu nije mu pružio pomoć. U isto vrijeme "bordo" je izašao ispred DP bistroa kako bi sudjelovao u obračunu s navijačima Dinama. Nakon naleta navijača Dinama "bordo" ponovno bježi u DP bistro. U kiosku prolaznici pokušavaju pružiti pomoć "plavome". Nakon dolaska policije navijači Dinama daju se u bijeg, a "bordo" izlazi iz DP bistroa. Udaljava se južnom stranom stadiona. U jednom trenutku zaustavljaju ga dva navijača AEK-a i pokazuju mu u smjeru DP bistroa. Kreće rasprava između njih.

"Bordo" nervozno hoda držeći se za lijevu ruku, dok iz obližnje ulice dolaze navijači AEK-a na motorima. Zovu ga, kreću prema njemu i jedan od njih, u svijetloj majici i tamnim hlačama te s mobitelom u ruci kreće u smjeru DP bistroa. Bordo ulazi u objekt, te vrlo brzo istrčava s kacigom u ruci. Navijač u svijetloj majici čeka ga ispred terase objekta. Zajedno se udaljavaju i nestaju iz kadra.

