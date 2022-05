Ispred hrvatskog spomenika banu Jelačiću mađarski je premijer Orbán jako sitan

Subota 7. svibnja

TOMAŠEVIĆ PROTIV PRIZIVA SAVJESTI KOJI SAM NEMA

Drugi put zagrebački gradonačelnik pokazuje silnu ljubav prema djeci, prvo je ukinuo mjeru roditelj odgojitelj, a sada je vrisnuo jer u najvećoj gradskoj bolnici, Svetom Duhu, djecu nema tko ubijati – u njoj svi ginekolozi imaju priziv savjesti. Lijevi su mu mediji "uputili telegram" u kojem njegov istup časte kao "veliki", a on će problem "odlučno" riješiti. I dok oporba Tomaševićevo vođenje grada sažimlje u nekoliko riječi – "Zagreb stoji i propada", gradonačelnik se bar brine da to propadanje trpi što manje ljudi pa bismo uskoro mogli vidjeti kako je demografsko stanje u glavnom hrvatskom gradu sve gore. Uz to donosi "historijske" odluke o premještanju Zelene tržnice, izaziva gnjev ugostitelja zbog smanjivanja površine terasa, daje masovne otkaze u Holdingu dok zapošljava svoje političke istomišljenike, svako malo pljuje po Milanu Bandiću premda je "kao mlada osoba kroz svoje udruge imao velike financijske koristi od pokojnog gradonačelnika", slavi "oslobođenje" glavnoga grada koje se dogodilo "na krilima socijalne pravednosti, vjere u jednakost i internacionalizam", ali ne spominje da su partizani 1945. godine posmicali tisuće nevinih Zagrepčana, itd. Jučer Jazovka – danas Holding.

Nedjelja 8. svibnja

UKRAJINA – ŠTO VIŠE RIJEČI, TO VIŠE MRTVIH

Relacije između Rusije i Zapada pune su pogodbenih rečenica. Rusi kažu Amerikancima ili Zapadu – ako to učinite, smatrat ćemo... a Zapad i Amerikanci kažu Rusiji – ako to učinite, smatrat ćemo... A dok se Zapad na Ruse i Rusi na Zapad nabacuju pogodbenim rečenicama, Ukrajinci ginu. Obilje takvih rečenica prati i obilje "kazni" Rusiji – svaki dan najmanje jedna nova sankcija. I tako se sankcije umnožavaju kako se povećava broj žrtava. Svaki dan Kijev posjećuje bar jedan državnik ili slavna osoba sa Zapada. Tamo se sa Zelenskim sve više smijulje, a u Ukrajini sve više žena plače. Sve je veće i obilje vijesti u zapadnim medijima o uspjesima ukrajinskih branitelja, o uništavanju ruskih zrakoplova, brodova, tenkova... dok je razaranje Ukrajine sve jače, kao i osvajanje njezinih gradova i teritorija. A sve veće je samohvalisanje Rusa kako jednim projektilom mogu sa zemljom sravniti Britaniju, a kad bi izbio nuklearni rat, NATO bi uništili za pola sata. Svaki dan i Rusi i Ukrajinci navješćuju pregovore – dok jedni sve jače napadaju, a drugi sve više stradavaju. I tako to traje unedogled, umjesto da Zapad vojno obrani Ukrajinu i zgazi Rusiju – zauvijek.

Foto: ABACA/ABACA Canadian Prime Minister Justin Trudeau meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy during a visit to the Ukrainian capital of Kyiv, Ukraine, on May 8, 2022. The two leaders took part in a video conference of the G7 leaders, led by Olaf Scholz, Federal Chancellor of Germany, who chairs the G7, and organized the summit. At the end of the meeting, President Zelenskyy presented medals to Ukrainians who took part in the demining of the country, particularly Patron, a Jack Russell Terrier, who was taught to sniff out mines by his owner Major Mykhailo Iliev of the Civil Protection Service. Photo by Ukrainian Presidency via ABACAPRESS.COM Photo: ABACA/ABACA

Ponedjeljak 9. svibnja

POLICIJSKI NADZOR NAD NOVCEM GRAĐANA

Mediji pišu kako mjesecima guverner HNB-a poziva građane da "na vrijeme" u banke donesu gotovo 36 milijardi kuna, koliko ih, procjenjuje se, čuvaju "u čarapama", a prelaskom na euro i nestankom kune morat će ih pronijeti kroz sustav. Taj sustav ima pak ograničenje od 105.000 kuna iznad kojeg se banci mora objasniti porijeklo novca. Banka koja to ne učini sama će biti prijavljena za prekršaje, to jest pranje novca. Jesmo patrioti! Odričemo se nacionalnog novca kune, gubimo još jedno povijesno obilježje, a to slugansko podređivanje Bruxellesu vlast iskorištava za policijski nadzor nad novcem svojih građana ne bi li im dio otela. A tu otimačinu provode ministar Zdravko Marić, koji ima i izgled i u obraćanju javnosti nevinost časne sestre, ali guli li ljude – guli, i guverner HNB-a Boris Vujčić, koji uredno servisira strane banke koje pljačkaju Hrvatsku. Još će slati svoje špijune da gledaju i bilježe što kupuju građani, što jedu, kakva odijela nose, koliko plaćaju kurve... Vjerojatno vlast to čini pod pritiskom Europske unije, čije su moćne zemlje vlasnice 90 posto banaka u Hrvatskoj, a u kupnji tih banaka opet su stradali građani koji su ih za europske grabežljivce sanirali.

Utorak 10. svibnja

I ZLOČINAC TITO BRINUO SE ZA KATOLIKE U BiH

U posljednjih trideset godina broj se katolika, koji su u velikoj većini Hrvati, u Bosni i Hercegovini prepolovio – sada ih je samo 350.000. To znači da bi u idućih trideset godina mogli nestati. Stanje je najgore u Republici Srpskoj, gdje su gotovo nestali – prije tri desetljeća bilo ih je 220.000, a sada ih je samo 15.000! I u Hrvatskoj ih je sve manje. Pričala se anegdota kako je u jednom obilasku BiH Branko Mikulić, dok su prolazili kroz jedan grad, pokazao Titu jednu džamiju, domalo i jednu pravoslavnu crkvu, a Tito ga je upitao: "A ima li naših crkava?" Mislio je, naravno, na katoličke, jer je rođenjem katolik, pa je u njemu, eto, bilo brige za "naše crkve" pokraj pravoslavnih i muslimanskih bogomolja u BiH, kad mu ih već Mikulić pokazuje. Premda ih država nije voljela, brojčana opstojnost i katolika i katoličkih crkava u komunističkoj Jugoslaviji i BiH bila je sigurnija, kad je došla sloboda – katolici su slobodno počeli nestajati. Nije pomogla ni pojava Međugorja kao svjetskog katoličkog mita koji bi se valjda u BiH mogao održati dulje od samih katolika. Pogotovo što se u njemu nastanjuju i neki katolici iz Hrvatske, kao što je veliki štovatelj međugorske Gospe Zdravko Mamić.

Foto: Nderim Kaceli / ipa-agency.net

Srijeda 11. svibnja

NASTUPU MIJE DIMŠIĆ NA EUROSONGU – BRAVO!

Nakon Eurosonga uvelike se piše kako i stranci smatraju da je naša pjevačica Mia Dimšić, koja nije ušla u finale, pokradena. A koji to autoriteti tvrde? Komentatori na Twitteru. Svi koji nisu ušli u finale razočarani su i o svima se piše da su pokradeni. Trebali bismo biti zadovoljni što je Dimšić uopće nastupila, što je, kako je netko rekao, "ovo lipo otpivala", što je bila na visokoj razini među manje-više istim pjevačima i istim koreografijama, što se držala besprijekorno pokazavši da smo i u zabavnoj glazbi, koliko god se nekom Eurosong činio površnim spektaklom, vrhunska Europa. Uspješan ili neuspješan nastup na toj smotri nije ni neki dobitak ni neki gubitak, a za nas je odlična Mia Dimšić bila veliki dobitak – hrvatsko pjevanje, hrvatsko ime i hrvatske zastave imali su milijunsku publiku. Jedna lijepa mlada djevojka i njezina suverena izvedba utisnuli su se na trenutak u europsko pamćenje, čime se možemo samo ponositi. A ako nam išta znače spomenuti komentari na Twitteru koji kažu da smo pokradeni, i oni su pokazatelj toga pamćenja. Ako je Europa naš kriterij, onda smo s Mijom Dimšić i mi bili kriterij za Europu. Pa ako i jesmo pokradeni, i time smo pokazali svoju vrijednost.

Četvrtak 12. svibnja

HRVATSKO MORE – VIKTOR ORBÁN NE ZNA PLIVATI

Još se čeka odluka Mađarske o uvođenju naftnog embarga protiv Rusije, a u tom oklijevanju mađarski premijer Viktor Orbán jednom se izjavom osramotio. "Oni koji imaju more i luke mogu dovoziti naftu u tankerima", rekao je Orbán. "Da nam to nisu oduzeli, imali bismo luku." Dakako, mislio je na jadransku obalu, koja je nekada bila dio Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva. Iz niza razloga – "neposluha" Europskoj uniji, obuzdavanja stranih banaka u Mađarskoj, uspjeha mađarskog gospodarstva... – Orbána je podosta Hrvata simpatiziralo, no nekim izjavama, kao i ovom najnovijom, te je simpatije izgubio za sva vremena.

Svojatati hrvatsko more kao mađarsko može samo zločinački um. Kad bi poput Orbána od povijesti htjeli praviti komediju, Hrvati bi, baštineći bana Josipa Jelačića, mogli polagati pravo na Budimpeštu. Kad bi europski narodi počeli tražiti ono što su u prošlosti "izgubili" ili bili prisiljeni odricati se onoga što su "dobili", završili bi u kaosu i ratovima. Orbán je od te prošlosti teško obolio i očito se ne boji da bi od te bolesti mogli oboljeti i mnogi drugi Mađari. Za kraj – ta nam je prošlost ostavila veličanstveni spomenik banu Josipu Jelačiću na glavnom zagrebačkom trgu.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Petak 13. svibnja

MOŽDA EUROPSKI SUD I UDOVOLJI ZDRAVKU MAMIĆU

Biti osuđen na šest i pol godina pa pobjeći iz zemlje te tu zemlju tužiti Europskom sudu za ljudska prava zbog nepravednog suđenja može samo osoba kod koje nelogičnost, besramnost i kriminal idu ruku pod ruku. Vratiti u proračun 52 milijuna kuna, za koliko je osuđen presudom koju želi pobiti pa u inozemstvu graditi superluksuznu vilu, može samo osoba kojoj su 52 milijuna kuna sitniš te može istrazi zahvaljivati što je otkrila samo toliki iznos. To čini Zdravko Mamić, koji jest u Hrvatskoj osuđen, ali nitko ne krije da je još uvijek gazda najjačeg nogometnog kluba, Dinama, čijom upravom upravlja. I ne samo to – mediji o tom kriminalcu i njegovim postupcima pišu kao da nije kriminalac pa tako i sami nameću dojam da bi mogao biti nevin onako kako ga sam nameće. Hrvatska nije nemoćna samo pred zaštitom koju mu pruža Bosna i Hercegovina nego je nemoćna i da ga spriječi u odlučivanju u Dinamu i u hrvatskom nogometu.

Tako će se pamtiti kako je jedan kriminalac bio moćniji od zakona i vlasti jedne države, što zacijelo pokazuje koliko su u toj državi moćni i drugi kriminalci. Možda nam se i Europski sud naruga i prihvati Mamićevu tužbu, kad su već toliko jadni oni koji Hrvatskom upravljaju.

