Izraelska vojska objavila: Iran lansirao dronove na Izrael

U izjavi za televiziju, glasnogovornik IDF-a kontraadmiral Daniel Hagari kaže da je Izrael "dobro pripremljen" za napad, javlja Sky News. "Unaprijed smo se pripremili za različite scenarije. Kako bismo presreli ta lansiranja, imamo krugove zaštite i mornarice i zračnih snaga na nekoliko razina", izjavio je.

Naime, letjelicama će trebati "nekoliko sati" da stignu do Izraela, a sirene će se oglasiti ako neko područje bude ugroženo. "Pokušat ćemo ih spriječiti da dođu do izraelskog teritorija, to je naš zadatak", dodao je Hagari.

"Ako uđu u izraelski zračni prostor, tada ćete čuti sirene i alarme gdje god te prijetnje uđu i mi ćemo ih presresti", zaključio je.

POVEZANI ČLANCI: