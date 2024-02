Interes za 'trezorce' premašio ciljeve. Ministar: Nije sporno ako je netko uložio milijun eura

Hrvatska turistička zajednica

Pokrenuta velika promotivna kampanja u 13 zemalja

Promocija hrvatske turističke ponude bit će najintenzivnija od ožujka do lipnja, odnosno do početka glavne sezone i to kroz isticanje točno određenih turističkih proizvoda od najvećeg interesa za svako pojedino tržište, veli šef HTZ-a Kristjan Staničić