Inspekcija: Obuku volontera provodi sklonište, ako zaključi da mu volonteri trebaju

Kad su još u listopadu 2022. godine volonteri prijavili da se u slavonskobrodskom skloništu Sretna šapica psi razmnožavaju jer nisu kastrirani, ali i da se djelatnici o psima ne brinu, u skloništu su problem riješili tako da su 'odgovornima za prijavu' zatvorili vrata.

Pravdali su se tada da je to zapravo odluka veterinarske inspekcije koja je baš netom prije prijave bila u nadzoru, a oni je samo provode. Ispred zatvorenih vrata ostala je i sva oprema koju su volonteri koristili u druženju sa psima – ogrlice, povodci, šamponi, četke. Svega toga u skloništu nije bilo pa su sami donijeli, rekli su nam volonteri.

Pokušavali smo doznati tada što se događa u skloništu, zašto inspekcija nije u svom nadzoru otkrila i da psi nisu kastrirani te što je sa svim prijavama koje je protiv istog skloništa podnijela i sama inspekcija prije više od godinu dana. Nakon prvog odgovora, u kojem je inspekcija objasnila da je našla neke nedostatke koje Sklonište mora ukloniti, zatražili smo i dodatna objašnjenja. Zanimalo nas je hoće li sklonište i odgovorne osobe snositi posljedice zbog očiglednog kršenja Zakona o zaštititi životinja, čl. 64, koji propisuje obvezu kastracije pasa u skloništu? Jednako tako, zatražili smo da nam odgovore što je sa žalbom na rješenje Državnog inspektorata kojim je skloništu naloženo da mora primati kujice i štenad i osigurati uvjete za njihov smještaj? Upitali smo ih i što će veterinarska inspekcija poduzeti s obzirom na činjenicu da Sklonište ne provodi propise, upozoravajući pritom da je tvrtka Komunalac, koja upravlja skloništem, volontere na obuku uputila u Zagreb, ni manje ni više već u Hrvatsku veterinarsku komoru. Zaobilazeći pritom čl. 10, st. 6 Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa koji jasno navodi da obuku volontera provodi sklonište.

Iz Državnog inspektorata RH ponavljaju da je u inspekcijskom nadzoru iz nadležnosti veterinarske inspekcije utvrđena nesukladnost kod subjekta nadzora (sklonište Sretna šapica op.a.), a za koju je izdano rješenje o otklanjanju.

– Nadzorom je utvrđeno i da su tijekom 2022. psi cijepljeni protiv bjesnoće, kastrirani i da se svi obavljeni zahvati i poslovi uredno evidentiraju u kartonima koji se vode posebno za svakog psa u skloništu. Isto tako, nadležni veterinar vodi brigu o zdravstvenoj skrbi pasa. Utvrđeno je i da sklonište ima kapacitete za smještaj pasa, pa i kuja sa štencima, i nisu utvrđene nepravilnosti u odnosu na smještaj pasa u sklonište – kažu iz DIRH-a i dodaju:

– Edukaciju volontera provodit će djelatnici skloništa, ako će smatrati da nemaju dovoljan broj osoblja za brigu oko životinja. To je i obveza koja proizlazi iz čl. 10. točka. 6. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje - „sklonište mora osigurati interno osposobljavanje za skrb o životinjama i postupanju s njima, o čemu se mora voditi evidencija“.

Ostaje nejasno kako su zaključili da su svi psi u skloništu uredno kastrirani, kad je i sam Grad potvrdio da je tu bilo propusta.

– U skloništu nije dopušteno razmnožavanje i psi moraju biti sterilizirani. Nažalost, došlo je do propusta te je, po saznanju, Grad Slavonski Brod poduzeo hitne mjere sterilizacije napuštenih životinja – odgovorili su nam tako iz Grada na upit i priznali propust, no inspekcija ga nije utvrdila.

S obzirom na zaključak inspekcije da su svi psi kastrirani, po svemu sudeći nitko neće odgovarati zato što nisu bili kastrirani. Bez obzira što je i sam Grad to priznao, a prema informacijama veterinari su nakon novog inspekcijskog nadzora imali puno posla. Očito nije bila riječ o izoliranom slučaju pa je teško povjerovati da je u skloništu samo jedna kuja ostala skotna. Inspekciju nisu zanimala druga kršenja Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o skloništima, važna im je samo jedna rešetka za koju su izdali rješenje. Kako to da niti jedan inspekcijski nadzor do sada nije zabilježio nekastrirane pse, a sklonište radi već tri godine? Inspekciji baš ništa nije sporno, ni to da sklonište odbija provesti obuku volontera. Izgleda da je sklonište zaključilo baš onako kako je to i inspekcija objasnila i opravdala - da im volonteri ne trebaju. Jer u gradsko sklonište i dalje ne mogu oni 'nepodobni', oni koji previše vide i o tome pričaju. I dok su drugi sretni kad dođu volonteri, u Sretnoj šapici oni nisu dobrodošli. To što bi psima bilo bolje da mogu u šetnje, da se s njima netko malo više bavi, da se igra s njima, to ih nimalo ne brine. Jednako kao što nikoga ne zabrinjava činjenica da je sklonište gradsko i da sve što je vezano uz njegov rad plaćaju građani Slavonskog Broda. I imaju pravo znati što se tu događa. A neki od njih u sklonište ne mogu ni ući.