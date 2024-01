'Inicijativa je od Dobronića i Milkovića, a očitovanje Vrhovnog suda i DSV-a nismo dobili'

Ministarstvo pravosuđa i uprave na naš upit očitovalo se o kontroverznoj dopuni prijedloga izmjena Zakona o sudovima u vezi s izvansudskim aktivnostima sudaca. Podsjećaju da je lani u kolovozu provedeno savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, koji je Vlada usvojila na sjednici 16. studenoga. Nakon toga je, 22. studenoga 2023. MPU zaprimio dopis predsjednika Vrhovnoga suda i Državnog sudbenog vijeća u svezi dopuna odredbi o izvansudskim aktivnostima. MPU u odgovoru dalje navodi:

“O tekstu Nacrta konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima s uvrštenim prijedlozima vezanima uz izvansudske aktivnosti zatraženo je mišljenje nadležnih tijela, uključujući i Vrhovni sud i Državno sudbeno vijeće, prije upućivanja u Vladinu proceduru, a potom i u Hrvatski sabor u drugo čitanje. Vezano za Vaš upit o tome je li Ministarstvo upoznato s rezultatima glasovanja Opće sjednice Vrhovnoga suda, ističemo da Ministarstvo do sada nije zaprimilo mišljenje Vrhovnoga suda ili Državnog sudbenog vijeća o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima”, navodi se u odgovoru.

Upit MPU-u poslali smo u povodu objave suca Vrhovnog suda Damira Kosa na njegovu Facebook profilu zbog toga što je konačni prijedlog izmjena zakona u vezi izvansudskih aktivnosti sudaca predstavljen kao "zajednički prijedlog Vrhovnog suda i Državnog sudbenog vijeća", iako je većina sudaca VS-a na Općoj sjednici lani 28. prosinca glasovala protiv, izuzev predsjednika Radovana Dobronića, zamjenice Gordane Jalšovečki i Darka Milkovića, inače i predsjednika DSV-a.

Predsjednik VS-a Radovan Dobronić je u priopćenju ustvrdio da MPU nije doveden u zabludu s upućenim im zajedničkim osobnim prijedlogom čelnika VS i DSV-a, Dobronića i Milkovića. I Ministarstvo smo pitali jesu li u "zajedničkom prijedlogu" dostavljeni konkretni pokazatelji zbog kojih se predlažu sporne izmjene, ali nije nam odgovoreno, kao što nam ni Dobronić nije dao na uvid "zajednički prijedlog". Dakle, MPU je prihvatio osobni prijedlog dvojice čelnika "s ciljem osiguranja većeg stupnja nepristranosti i neovisnosti u suđenju te većeg ugleda sudbene vlasti, ali i veće učinkovitosti u radu sudova detaljnije se uređuje mogućnost obavljanja izvansudskih aktivnosti sudaca". Predloženo je da se sucima zabrani dodatni rad u arbitražama, izabranim i sudovima časti te u stegovnim postupcima strukovnih komora i udruga. Žele li pisati stručne i znanstvene radove, predavati ili sudjelovati na znanstvenim skupovima za to moraju tražiti suglasnost predsjednika suda, dok za ostale aktivnosti i dalje trebaju tražiti suglasnost DSV-a.

U prijedlogu se ne obrazlaže kako će to porasti ugled sudbene vlasti sužavanjem njihova društvenog angažmana, a osobito uvođenjem "dopusnica" za njihov stručni i znanstveni angažman ako bi to po ocjeni predsjednika suda negativno utjecalo na rad suca na sudskim predmetima. To između ostaloga znači, tko od sudaca želi akademski napredovati, to će moći ostvariti samo ako mu to predsjednik suda odobri. Sucima nije sporno ograničavanje dodatnog angažmana sucima koji ne izvršavaju svoje sudske obveze, ali ne i što im se u slobodno vrijeme ograničava stručni i znanstveni rad. Takav antiintelektualizam može poticati samo netko tko suce pokušava "ukalupiti u činovnička promišljanja – tvoje je da radiš samo na spisu ili netko kod koga je jal toliko jak da onima koji bi se bavili nečim za što on nije sposoban takvo nastojanje u najmanju ruku oteža, a možda i onemogući", stav je suca Damira Kosa.

O tijeku Opće sjednice VS-a na kojoj se samo troje sudaca nije protivilo spornom prijedlogu pitali smo i bivšeg predsjednika VS-a Đuru Sessu:

- Mogu vam ponoviti samo ono što sam argumentirao na sjednici, između ostaloga, i o prijedlogu u vezi s izvansudskim aktivnostima sudaca. Postavio sam nekoliko pitanja koja prijedlog provocira. Zašto se radi razlika između medijacije i ostalih aktivnosti sudaca koje se izričito zabranjuju? Zašto se različito tretiraju aktivnosti u Pravosudnoj akademiji i iste aktivnosti izvan tog okvira? Ako se suca pokušava "zaštititi" od potencijalnog sukoba interesa, nije li u okviru Pravosudne akademije u dodatnom lukrativnom odnosu s državom u širem smislu? Zašto se onda ne zabrani i rad sudaca u izbornim povjerenstvima koji su najčvršća i sucima najdraža lukrativna i organizacijska veza s državnom i lokalnom vlasti. Zašto se neokaljani integritet sudaca ne štiti i zabranom rada sudaca u Ministarstvu pravosuđa i drugim izvršnim tijelima. Moj je stav da je sporni prijedlog nedorečen, nomotehnički promašen te ostavlja prostor za različite interpretacije i arbitrarnost. Upozorio sam i na neke standarde Vijeća Europe o (ne)dopuštenosti izvansudskih aktivnosti, te Bangalore načela u okrilju UN-a. Kad se sve sažme, može se zaključiti da na međunarodnoj razini suci mogu i smiju obavljati izvansudske aktivnosti ako time kod prosječnog, razumnog i informiranog promatrača ne mogu izazvati sumnju u njihovu nepristranost. Stoga sam postavio pitanje kako to sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima, arbitražama predviđenim zakonom, sudjelovanjem u komisijama i tijelima, može kod prosječnog, razumnog i informiranog promatrača dovesti u pitanje pristranost suca, a da se to pitanje en može riješiti kroz institut izuzeća konkretnog suca. Podsjetio sam da se ni GRECO u svom izvješću u IV evaluacijskom ciklusu nije našao za potrebnim očitovati se o dodatnim aktivnostima sudaca – rekao nam je sudac Sessa, za kojeg je i Vrhovni sud u rujnu objavio kad je izabran za predsjednika Međunarodne udruge sudaca.

Hoće li i on, usvoji li se zakonska izmjena, zbog toga morati tražiti suglasnost predsjednika Radovana Dobronića, pitamo suca Sessu.

- To je dobro pitanje, ne znam što bih vam odgovorio. Mogu samo nadati se, takvi i slični angažmani, kao i do sada, ne bi trebali biti upitni. Primjerice u Austriji, predsjednik sudačkog udruženja oslobođen je većeg dijela sudačkih dužnosti dok obnaša tu funkciju.