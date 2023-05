Inflacija će na 2% doći za dvije godine, Vujčić otkrio kada bi mogle pasti cijene u maloprodaji

Hrvatska ne treba strepjeti od ulaska Njemačke u recesiju, a pred nama je vjerojatno najbolja turistička sezona ikad, poručio je iz Dubrovnika Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, koja u tom gradu organizira svoju znanstvenu konferenciju 29. put zaredom, a prvi put kao članica eurozone. Guverner je najavio još jednu reviziju projiciranog rasta hrvatske ekonomije nabolje. Dobra turistička sezona, međutim, donosi i dodatni rast cijena, posebno u sektoru usluga, te cijena nekretnina, što domaće stanovništvo ne može pratiti, no tog fenomena nije pošteđena nijedna država s velikim udjelom turizma. Poznato je da će poduzetnici sve učiniti da maksimiziraju dobit, odnosno da će dizati cijene dokle god to mogu. Kad im počne padati prodaja, prestat će, rekao je Vujčić.

– Naše prognoze govore da će inflacija doći na ciljanu razinu od dva posto u roku od dvije godine, 2025. godine. Znači, kroz ovu i iduću godinu ostat će na povišenoj razini, ali nižoj no što je bila do sada – izjavio je Vujčić.

Povećanje kamatnih stopa glavni je alat monetarnih vlasti za smanjenje inflacije kako bi se smanjila potražnja i usporio rast. Iz Bruxellesa je stigla preporuka pojedinim vladama da smanje poticaje, posebno one vezane uz energente, čije su cijene u međuvremenu pale.

– Vrlo visoki fiskalni izdaci tijekom pandemije i energetske krize bili su potrebni u to vrijeme, ali ih treba polako smanjivati, zbog toga što i oni onda pridonose potražnji i stopi inflacije. U trenutku kada nestanu razlozi za takve potpore, jednostavno ih treba postupno ukidati – kazao je Vujčić, napomenuvši da su cijene energije na tržištu znatno pale.

Europska središnja banka, slično kao i HNB, očekuju usporavanje inflacije i njezino spuštanje na oko dva posto u iduće dvije godine, a razlozi visoke i dugotrajne inflacije našli su se u fokusu današnje stručne rasprave. Ima mišljenja da monetarne vlasti neće uspjeti srušiti inflaciju na željenih dva posto do 2025., no glavni ekonomist Europske središnje banke i bivši irski guverner, Philip Lane, čovjek za kojega se vjeruje da ima ogroman utjecaj na donošenje odluka, kazao je da u to ne bi trebalo sumnjati. Lane očekuje da će se kasnije ove godine konačno preokrenuti i inflacija hrane. Cijene bi trebale padati zbog ublažavanja uskih grla u opskrbnim lancima, kao i zbog preokreta situacije u energetici. Vujčić pak misli da će se niže cijene u hrvatskoj maloprodaji osjetiti tek iduće godine.

– Mislimo da će spektakularni preokret cijena energije utjecati na nižu temeljnu inflaciju, ali vremenski okvir za to i razmjeri toga nisu sigurni – kazao je Lane.

Kad je riječ o Hrvatskoj, naša je inflacija veća od prosječne inflacije u ECB-u, što je odlika svih država s nižim dohocima jer hrana i energenti imaju veći udio u inflacijskoj košarici. No, Lane ističe kako ne treba očekivati da će se kamatne stope vratiti na vrlo niske razine koje smo imali prije pandemije kada se inflacija vrati na ciljane razine od oko dva posto. Govoreći o plaćama, kreator politike Europske središnje banke kazao je da u prosjeku plaće rastu umjereno, mnogi su radnici još uvijek vezani starim kolektivnim ugovorima. No ove bi godine nominalne plaće mogle porasti oko pet posto, iduće oko četiri posto, a tek bi se 2025. godine realni rast plaća mogao uskladiti s inflacijom. No, za razliku od kretanja unutar europodručja, hrvatski guverner Boris Vujčić kaže da su već u prvom ovogodišnjem kvartalu plaće u Hrvatskoj rasle brže od inflacije, odnosno došle su u pozitivnu zonu.

Najbolje je u ovim inflacijskim vremenima prošao bankarski sektor, za koji Vujčić očekuje da će i sljedećih godina ostvarivati velike profite, a i sada im je profitabilnost visoka. To se, dakako, odnosi i na banke u Hrvatskoj, kojima središnja banka isplaćuje velike kamate na viškove likvidnosti koje deponiraju kod središnje banke. Te bi kamate ove godine mogle biti oko 350 milijuna eura, no guverner je izbjegao odgovoriti na pitanje hoće li zbog obveze isplate kamata na depozite HNB ovu godinu završiti u gubicima.

