Ina priprema širenje vlastite luke u bakarskom zaljevu, cilj je prihvat najvećih Panamax brodova

Inin projekt "Izgradnja nove luke Rijeka" u bakarskom zaljevu Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ocijenilo je prihvatljivim za ekološku mrežu. Prvi je to korak u pripremi za realizaciju investicije, pokretanje prethodne ocjene prihvatljivosti za takav zahvat, koji je Ina pokrenula početkom siječnja, priloživši dokumentaciju za predviđeno ulaganje na jugozapadnom dijelu bakarskog zaljeva i unutar granica Rafinerije nafte Rijeka.

Lokacija, prema rješenju Ministarstva, obuhvaća kopneni i morski dio ispred postojećeg rafinerijskog spremničkog prostora, u produžetku luke Bakar s tri operativna gata, a zahvat se predviđa realizirati na ukupnoj površini od gotovo 65.000 četvornih metara, od čega je na kopnu oko 17.000 četvornih metara.

Zamjena za gatove 3 i 7

Prema informacijama iz odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, cilj izgradnje nove luke je omogućiti prihvat brodova do 80.000 tona nosivosti i duljine do 230 metara, čiji maksimalan gaz iznosi 12,9 do 14,9 metara. Ukratko, pristajali bi brodovi najvećih dimenzija koji mogu prolaziti kroz Panamski kanal, tzv. Panamax brodovi. U planu je i privez, pored brodova najvećih dimenzije, i za one manje, duljine iznad 90 metara. Nova luka u cijelosti će zamijeniti postojeći gat 3, koji će ostati izvan pogona, kao i neobnovljen gat 7, a s realizacijom projekta od postojećih Ininih gatova uz novu luku u funkciji će ostati samo modernizirani gat 5, na kojemu je moguć prihvat brodova do 20.000 t nosivosti, duljine do 180 m i maksimalnog gaza od 9 do 9,5 metara. Novi gat spojit će se na postojeću infrastrukturu. Po okončanju ovog velikog projekta Ina bi na postojećem gatu 5 prema procjenama u priloženoj dokumentaciji imala pristan 236 brodova nosivosti do 20 tisuća DWT, a novi gat 92 broda do 80 tisuća DWT godišnje.

VIDEO Kod Dugog Sela u polju izbila nafta

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

O novom investicijskom pothvatu u naftnoj kompaniji kažu kako je sam projekt još u fazi izrade projektne dokumentacije.

- Glavni cilj ove faze je ishođenje građevinske dozvole kako bi se stvorili preduvjeti za gradnju temeljem pozitivnih propisa u RH. Luka Bakar trenutno ima u funkciji tri operativna gata kojima se vrši svakodnevna otprema i doprema roba s područja Rafinerije nafte Rijeka, a ovim se projektom predviđa gradnja novog operativnog pristana u luci Bakar, kojim se značajno pridonosi modernizaciji luke te omogućuje ulazak znatno većih brodova koji se mogu pronaći na glavnim plovnim rutama u svijetu - ističu u Ini u odgovoru na upit Poslovnog dnevnika.

Čeka se konačna odluka

Investicije u ovom sektoru i u Ini uvijek su pod posebnom pozornošću javnosti, a u Ini napominju da bi realizacija posljedično trebala rezultirati povećanjem kapaciteta otpreme i dopreme iz Rafinerije Rijeka, uz jačanje sigurnosti manipulacije derivatima te sigurnosti opskrbe domaćeg tržišta. Sam projekt, dodaju, nadovezuje se na završetak investicije "Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka". Oko vremenskih okvira u kojima bi investicija trebala započeti u Ini zasad još ne ulaze u detalje.

- Po završetku pripremnih aktivnosti donosit će se i konačna odluka o investiciji - odgovaraju u Ini. I o samoj vrijednosti ulaganja zasad ne daju podatke, no neslužbeno se čuju procjene kako je riječ o investiciju za koju je treba osigurati više od 10 milijuna eura.