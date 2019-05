Imaju samo jedan RTG: 'Bolove trpim mjesecima, a operaciju mi stalno odgađaju'

Zbog problema u kralježnici i pomaknutih kralježaka, Marina Margotić iz Gornjih Zdjelica kod Bjelovara trpi teške bolove u leđima još od prošle godine. Operaciju joj od prosinca odgađaju pa agonija traje sada već gotovo pet mjeseci.

– Analgetici mi više gotovo ne pomažu, a sad ih već pijem na šake! Zbog užasnih bolova ne mogu obavljati kućanske poslove, ne mogu sjesti s djecom i pomoći im s domaćom zadaćom. Evo, sad sam išla u ljekarnu po hrpu tableta koje će mi trebati za vikend – očajna je ova 31-godišnja majka dvoje školske djece.

Propali joj nalazi

Kralježnicu je, tvrdi, ozlijedila u ljeto prošle godine tijekom sezonske berbe aronije, gdje je kao nezaposlena radila. Dijagnosticirana joj je spondiloza lumbosakralnog područja. Sredinom prošle godine u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice rekli su joj: “Vrlo brzo ćete doći na red za operativni zahvat pa napravite sve potrebne predoperativne pretrage i javite se nakon Tri kralja.” Međutim, kad se javila u dogovoreno vrijeme, rekli su joj da će na red za operaciju doći nakon siječnja. Početkom veljače bila je kod anesteziologa, ali i dalje nije dobivala termin uz obrazloženje da ima puno pacijenata koji čekaju zahvat od prošle godine te da će joj se javiti. Prošla su dva tjedna, a kad je nazvala, jedino što su joj rekli bilo je: strpite se!

Konačno je dobila termin za operaciju kod dr. Nenada Somuna 22. travnja. Odbrojavala je dane kako se taj termin približavao, a onda je samo dan prije zakazane operacije uslijedio hladan tuš.

– Nazvali su me na Uskrs u 14 sati i rekli da sutra ne dolazim, da se operacija odgađa jer se pokvario rendgenski aparat i da ću biti pozvana čim se popravi. Dodali su i da zasad rade samo na jednom rendgenu hitne slučajeve – priča M. Margotić. Iako su joj rekli da će je zvati “u najkraćem roku”, do danas se to nije dogodilo, a kralježnica joj se pomaknula prvo 2,8 milimetara, a sada i više. Zvala ih je pa su joj tada rekli da je situacija nepromijenjena što se RTG-a tiče te pacijente šalju u druge bolnice.

– Zašto mene ne pošalju u drugu bolnicu?! U međuvremenu su mi neki nalazi propali pa ću morati ponovno na predoperativne pretrage. Koliko god da nam zdravstvo ima teškoća, zar je normalno da me ovako zavlače i s ovim bolovima mjesecima čekam u neizvjesnosti? – pita se M. Margotić. S obzirom na to da se s ljetnim vrućinama u lipnju prekidaju operativni zahvati ako nisu hitni, počela je strahovati da će bol u leđima trpjeti cijelo ljeto.

Obratili smo se i predstojniku Traume i ravnatelju KBC-a Sestre milosrdnice, u sklopu kojeg je Klinika za traumatologiju.

– RTG oprema kojom raspolaže KBC pa tako i Klinika za traumatologiju je, s obzirom na velik broj dijagnostičkih i terapijskih procedura, izložena velikim opterećenjima, pa se povremeno, nažalost, događaju i kvarovi. Budući da je neke operacijske zahvate nemoguće izvesti bez intraoperacijske RTG kontrole, prisiljeni smo ih odgoditi do popravka uređaja. Dugoročno je KBC u stalnim nastojanjima i za nabavku novih uređaja koje uspijemo kupiti u skladu sa sredstvima koje nam daje HZZO i Ministarstvo zdravstva. Sigurno je kako su naše potrebe stalne i veće od dostupnih sredstava – napominje ravnatelj KBC-a, prof. Mario Zovak.

‘Suosjećam s gospođom’

Predstojnik Klinike doc. Srećko Sabalić objasnio je zašto je bio prisiljen donijeti odluku o odgodi prijema svih pacijenata osim onih s prijelomom kralježnice i s neurološkim ispadima uslijed tumora. Naime, za planirane i hitne operacije nužno im trebaju tri RTG aparata u operacijskim salama, a trenutačno je preostao jedan – dva su dotrajala i otpisana. Pokrenuta je nabava novog, no procedura je to koja traje. Doc. Sabalić podsjeća i da je Trauma jedini centar u RH za zbrinjavanje prijeloma, tumora i svih promjena kralješnice. – Suosjećam s gospođom Marinom Margotić i njezinim bolovima te naglašavam, čim se stvore uvjeti, gospođa će, kao i svi drugi pacijenti kojima je odgođena operacija, biti pozvana na hospitalizaciju i zahvat – poručio je.

