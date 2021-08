I New York Times citirao intervju Montgomeryja za nedjeljni Večernjak

Svi su znali što se događa, svi su pričali o krijumčarenju, ali nitko nije ništa učinio, uključujući i međunarodnu zajednicu”, izjavio je Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore, u razgovoru za ugledni New York Times, koji je u utorak objavio članak o tome kako crnogorska vlada pokušava prekinuti višegodišnji šverc cigareta. Članak New York Timesa u velikoj se mjeri oslanja i na citate iz intervjua koji je za Večernjakovu nedjelju početkom srpnja dao bivši američki veleposlanik William Montgomery: “Okrenuli smo glavu i odlučili ne vidjeti to krijumčarenje. Svi su znali što se događa, ali smo to dopuštali jer je to donosilo novac koji je Đukanović trebao protiv Miloševića”. New York Times stavio je i link na www.vecernji.hr na intervju s Montgomeryjem.

‘Osigurao da zemlja preživi’

Taj je intervju, i posebno taj dio o Đukanoviću i švercu duhana, bio prenošen u Crnoj Gori i Srbiji, a sada je novinar New York Timesa o tome razgovarao i s vicepremijerom Abazovićem, ali i s prozvanim Milom Đukanovićem, dugogodišnjim vladarom Crne Gore s raznih pozicija. Danas samo predsjednikom države.

Đukanović, piše NYT, priznaje da je njegova vlada nekoć imala ulogu u tom poslu, no tvrdi da oko te priče postoji “puno pretjerivanja”.

“Čitav taj biznis bio je u skladu sa zakonima koji su u to vrijeme bili na snazi”, kaže predsjednik Đukanović za NYT i dodaje kako su prihodi “išli u proračun Crne Gore”.

“Bilo je apsolutno legitimno pokušati osigurati da zemlja i narod prežive”, dodaje, misleći na preživljavanje pod UN-ovim sankcijama u vrijeme kad je Crna Gora sa Srbijom tvorila SRJ, ali i na preživljavanje nakon Đukanovićeva otklona od politike Slobodana Miloševića.

Dritan Abazović, mladi crnogorski političar koji je pomogao srušiti Đukanovićevu stranku s vlasti, za New York Times tvrdi suprotno:

”Uvjerili su ljude da je to državni biznis. Gurali priču da je novac od šverca išao za mirovine i takve stvari. Ali to nije točno. Krali su novac od države”, kaže Abazović.

Pod njegovim vodstvom, piše NYT, nova crnogorska vlada je u srpnju zabranila skladištenje duhana u luci Bar jer je bescarinska zona ondje postala “švercerski raj”. Britanski diplomati tada su pozdravili takvu odluku crnogorske vlade, priopćivši da će rješavanje problema krijumčarenja cigareta “spasiti novac poreznih obveznika u Velikoj Britaniji i u Crnoj Gori”.

Ušli u tvornicu duhana

Amerikanci su u prošlosti bili predvodnici u politici toleriranja Crne Gore kao krijumčarskog raja, dok su Europljani bili skloniji tome da se Đukanovića prisili da tome stane na kraj.

Novinar New York Timesa sada piše kako je razlog tomu možda i činjenica da Amerikanci nisu gubili nikakav novac na ime nenaplaćenog poreza i trošarina, dok su Europljani gubili, jer su na njihovom tržištu završavale cigarete prošvercane kroz Crnu Goru. Amerikanci su, osim toga, uvijek bili fokusiraniji na sprečavanje šverca droge.

No, dolazak nove vlade na vlast u Podgorici, prve koju ne kontrolira Milo Đukanović, mijenja mnoge stvari. Prošloga su tjedna policija i istražitelji upali u tvornicu duhana u Mojkovcu i uhitili njezina direktora Željka Bulatovića.

“Ušli smo u objekt koji je godinama bio nedostupan za državne organe”, komentirao je za New York Times tu akciju potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović.

