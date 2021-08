I korisnici obiteljskih mirovina moći će raditi 4 sata dnevno

Vojsci od gotovo 18 tisuća umirovljenika koji su zaposleni na četiri sata od ovoga tjedna mogu se pridružiti i korisnici obiteljskih mirovina. To su osobe koje su naslijedile mirovinu nakon smrti supružnika ili roditelja. U toj skupini nalazi se oko 215 tisuća umirovljenika koji dosad nisu imali mogućnost dodatnog legalnog rada uz mirovinu. Vlada vjeruje da bi se već ove godine njih oko tisuću moglo zaposliti na četiri sata, dok bi idućih godina taj broj mogao biti i nešto veći, tri ili četiri tisuće. Promjena zakona donosi i drugu veliku novost koja se tiče svih zaposlenih umirovljenika, a to je da primateljima najnižih mirovina više neće biti uskraćen dodatak do najniže mirovine nakon što se zaposle.

Dodatak u iznosu oko 600 kuna

Taj je dodatak u prosjeku 600 kuna pa su iz te skupine umirovljenika i stizale najčešće primjedbe da su prevareni. Dodatak na mirovinu uglavnom primaju osobe koje su tijekom radnog vijeka primale male plaće, bile na minimalcu i slično, a prema skupinama, najveći je dodatak za poljoprivredne osiguranike, zatim obrtnike te na kraju radničke osiguranike. Inače, prosječna radnička mirovina je 2600 kuna, a pokazalo se da najviše umirovljenika radi u Gradu Zagrebu, i to u znanosti, na fakultetima, u bolnicama, ostalim stručnim inženjerskim zanimanjima, ali mnogi su zaposleni i kao direktori, vjerojatno vlastitih tvrtki i obrta, ili se nalaze u upravnim i nadzornim tijelima. No, ima umirovljenika i u trgovini te jednostavnim zanimanjima. Hrvatska ima 1,237 milijuna umirovljenika tako da je udio onih koji su zaposleni na četiri sata od 1,5 posto u ukupnoj populaciji više nego skroman. Umirovljenici tako nisu postali konkurencija mlađim radnicima, a opet su oni koji su dobrog zdravlja i u prilici su da nađu posao dobili mogućnost da dodatno zarade. Među 1,237 milijuna umirovljenika nalazi se i 6685 korisnika mirovina iz drugog stupa, koji uz osnovnu mirovinu iz državnog sustava mirovinskog osiguranja primaju i prosječno 651 kunu mirovine iz drugog stupa. U godinu dana njihov se broj udvostručio jer je lani u ovo vrijeme u isplati bilo tri tisuće mirovina drugog stupa. To je iznos koji se temelji na uplati pet posto doprinosa u drugi mirovinski stup, dok se 15 posto mirovinskog doprinosa slijeva u državni mirovinski sustav, odakle ‘drugostupaši’ dobivaju osnovnu mirovinu.

Državna mirovina povoljnija

Još se većina osiguranika drugog stupa koji su ostvarili pravo na mirovinu – njih oko 60 posto – vraća državi jer im je zbog malih primanja ili kratkog perioda štednje državna mirovina povoljnija. Drugi je stup isplativiji za ljude s visokim primanjima, pa tako pet posto najviših mirovina drugog stupa iznosi 2336 kuna, kazali su nam u Raiffeisen mirovinskom osiguravajućem društvu zaduženom za isplatu mirovina, dok pet posto najmanjih mirovina drugog stupa iznosi 117 kuna. Štednja u drugom stupu uglavnom se isplatila ljudima čije su plaće veće od prosječnih u odnosu na čistu državnu mirovinu.

VIDEO Umirovljenici na tržištu rada

Procedura je takva da radnik koji je štedio u drugom stupu prvo traži izračun da vidi koja mu je mirovina povoljnija, a potom odlučuje hoće li svu svoju mirovinsku štednju prenijeti u prvi stup ili će primati dvije mirovine, jednu iz državnog osnovnog osiguranja i drugu iz drugog stupa. Osiguranicima drugog stupa omogućeno je da pri odlasku u mirovinu odmah povuku 15 posto svoje štednje te se pokazalo da osam od deset novih umirovljenika drugog stupa to i čini. Ta se svota u prosjeku kreće oko 40 tisuća kuna. HZMO navodi da su ove godine dobili 1600 novih umirovljenika iz drugog stupa, korisnika starosne mirovine, te im je određena osnovna starosna mirovina oko 4700 kuna, a prijevremena oko 4400 kuna.