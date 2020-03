I Amerikanci testirali svoje prvo hipersonično naoružanje

Koronavirus ne može zaustaviti utrku u naoružanju. Amerikanci su testirali svoje prvo hipersonično naoružanje, odnosno raketu kadru nositi bojnu glavu hipersoničnom brzinom.

Let tog C-HGB bio je uspješan, raketa je precizno došlo do cilja. Raketa razvijana nekoliko godina trebala bi doseći borbenu gotovost do sredine ovog desetljeća, nadaju se čak i do 2022. godine. Konkretno, to je rok u kojem bi Sjedinjene Države na tom polju trebale dostići Rusiju koja već ima nekoliko modela hipersoničnih raketa što je pokazala prošle godine.

U razvoju je hipersonika daleko odmakla i Kina. Dok američki C-HGB leti brzinom većom od pet puta brzine zvuka, Rusi tvrde kako njihova najbrža hipersonična raketa Avangard putuje 27 puta brže od zvuka, ali neovisni stručnjaci smatraju da bi tu tvrdnju trebalo provjeriti.

I Amerikanci tvrde da je njihova hipersonična raketa i brza i vrlo manuverabilna što je čini daleko težom metom za presretanje. Raketa Common-Hypersonic Glide Body lansirana je iz baze na Havajima u četvrtak, a Pentagon nije previše čekao te je vijest objavio već u petak. Raketa će biti osnova za razvoj drugih komponenti budućeg hipersoničnog sustava kao što su lanseri s mogućnošću lansiranja s kopna ili s mora.

Kako je rekao viceadmiral Johnny Wolfe, to je zapravo drugi test nove američke rakete, prvi je bio 2017. godine kada je raketa dosegla cilj po ravnoj trajektoriji, no sada je podvrgnuta dodatnim opterećenjima i sve je također prošlo bez problema. Hipersonična raketa zajednički je projekt američke vojske i mornarice, no podaci o svemu još su dosta šturi. Može se pronaći kako je tvrtki Dynetics Technical Solutions za razvoj konstrukcije rakete plaćeno 351,6 milijuna dolara.

Ambicije su izrazito velike, zrakoplovstvo želi raketu ispaljivu iz zraka već 2022., mornarica 2023. sustav koji se može ispaljivati s brodova i podmorica, a vojska u istom roku sustav koji bi se koristio sa Zemlje.