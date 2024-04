Hvarani protiv zatvaranja tunela Selca-Dubovica: 'Već je krenula turistička sezona, to bi izazvalo prometni kaos'

Gradonačelnici Hvara i Starog Grada te načelnik Općine Jelsa usprotivili su se zatvaranju tunela Selca-Dubovica od 29. travnja do 10. svibnja koje su zbog planiranih radova najavile Hrvatske ceste, te su zatražili odgađanje radova izvan turističke sezone. "Nas trojica smo uputili zajednički zahtjev Hrvatskim cestama da se izmjeni odluka o privremenom zatvaranju tunela Selce-Dubovica od 29. travnja do 10. svibnja jer bi to izazvalo prometni kaos na Hvaru", rekao je u srijedu Hini gradonačelnik Hvara Rikardo Novak.

Istaknuo je i kako je na Hvaru već počela turistička sezona, a za tih 13 dana koliko se najavljuje zatvaranje tunela imaju, kaže, najavljeno mnogo autobusa iz Slovenije i Njemačke koji bi došli razgledati otok Hvar. "Sada bi bilo kritično zatvoriti taj tunel i nama na Hvaru bilo bi najpovoljnije rješenje da se radovi na tunelu i njegovo privremeno zatvaranje odgodi na razdoblje poslije turističke sezone i to smo zatražili od Hrvatskih cesta," kazao je Novak. Po njegovi riječima jedno od rješenja moglo bi biti da se radovi na tunelu i njegovo zatvaranje obavljaju u noćnim satima.

Hrvatske ceste su prije dva dana dostavile Hvaranima dopis u kojem se najavljuje privremeno zatvaranje za sav promet tunela Selce-Dubovica od 12 sati 29. travnja do 4,30 sati 10. svibnja ove godine. Kako su obrazložili, državna cesta bit će zatvorena zbog radova izvanrednog održavanja rekonstrukcije video nadzora, sustava vatrodojave, nadogradnje sustava za kontrolu atmosfere i sustava upravljanja ventilacijom u tunelu Selca – Dubovica. Za vrijeme dok je državna cesta DC 116 zatvorena, obilazni pravac je županijska cesta ŽC 6252, Hvar-Stari-Grad, poručili su iz Hrvatskih cesta.

