HTZ pokrenuo kampanju „Discover The Colours Of Croatia“

Hrvatska turistička zajednica pokrenula je novu promotivnu kampanju „Discover The Colours of Croatia“ na 7 europskih tržišta, odnosno na tržištima Njemačke, Austrije, Poljske, Češke, Mađarske, Italije i Velike Britanije. Ova jesenska kampanja posebno promovira prirodne ljepote, kulturu, nautiku i eno-gastronomiju, a provodit će se do druge polovine studenog putem tematskih članaka na on line portalima, print oglasa te oglašavanja na društvenim mrežama uz oznaku #DiscoverTheColoursOfCroatia.

„Iako trenutna epidemiološka situacija u Europi, kao i važeće restrikcije za putovanja koje se razlikuju ovisno od države do države ne dozvoljavaju veću realizaciju turističkog prometa, u ovom je dijelu godine itekako važno zadržavanje vidljivosti Hrvatske na našim najvažnijim europskim tržištima. Upravo smo s tim ciljem pokrenuli ovu kampanju kojom želimo našu zemlju dodatno pozicionirati kao sigurnu destinaciju bogate, kvalitetne i atraktivne ponude u razdoblju posezone. Naš je cilj da Hrvatska mnogima u svijesti bude pozicionirana kao odredište koje jamči sigurnost i kvalitetan odmor uz brojne aktivnosti i sadržaje“, istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, podsjetivši kako uskoro kreće i akcija Tjedan odmora vrijedan kroz koju će domaći, ali i svi inozemni gosti koji se zateknu u Hrvatskoj moći iskoristiti brojne turističke usluge u zemlji po 50 posto nižim cijenama.

Foto: HTZ

Aktivnosti u sklopu kampanje „Discover The Colours Of Croatia“ provodit će se putem društvenih mreža Facebook, Instagram i YouTube, kroz plasman članaka na najčitanijim i najpoznatijim portalima na pojedinim tržištima poput oe24.at, DerStandard.at i Krone.at u Austriji, gazeta.pl u Poljskoj i novinky.cz u Češkoj, kao i na specijaliziranim portalima MarcoPolo.de i Holidaycheck.de u Njemačkoj u sklopu kojih su kreirani posebni HUB-ovi, odnosno mikro web stranice sa sadržajem posvećenim isključivo Hrvatskoj. Svi promotivni materijali kreirani za oglašavanje jezično su prilagođeni za svih sedam tržišta.

Kampanja se provodi i kroz print oglašavanje, a pokrenuta je i suradnja s travel platformama Lonely planet i National Geographic kroz čije će se kanale promovirati svi turistički proizvodi uključeni u jesensku kampanju i biti vidljivi milijunima njihovih korisnika i pratitelja na društvenim mrežama.

Foto: HTZ