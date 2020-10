U kampovima svih nacija manje, jedino Hrvata više

Morala se dogoditi korona da domaći gosti otkriju odmor u kamp-prikolici, šatoru ili mobilnim kućicama. U jadranskim kampovima, izuzetno popularnima među gostima iz Njemačke, Slovenije, Nizozemske, Austrije... i nerijetko pozicioniranima na najljepšima lokacijama na našoj obali, Hrvati se u normalnim sezonama gotovo broje na prste.

Šest kampova radi i zimi

Među zamalo tri milijuna kamp-gostiju, naših obično bude samo dva-tri posto. Korona je iznjedrila novi trend. Kampovi su se u vrijeme pandemije pokazali kao poželjna vrsta smještaja (naši su "ubrali" praktički svako drugo noćenje od lani), ali u globalu se putovalo manje, pa su se i kod nas sve nacije ove sezone prorijedile. No, broj domaćih gostiju je porastao. I to do kraja rujna za oko osam tisuća u odnosu na devet mjeseci lani. Nešto više od 90.000 domaćih turista nije veliki broj (stranaca je bilo nešto više od 1,1 milijun), ali kamp-domaćini sigurno ga neće previdjeti u pripremi turističke 2021.

- Nitko sa sigurnošću ne može reći što se može očekivati od iduće turističke godine, ali svakako ne bi smjela biti slabija od ovogodišnje, a trebala bi biti i nekoliko postotaka bolja. Možda i s domaćeg tržišta koje je u dosadašnjem dijelu godine dalo dva posto više kamp-gostiju. Turističke kompanije uvidjele su da se tu nešto događa i već razmišljaju o oglasnim kampanjama i za domaće goste - otkriva Adriano Palman, direktor Kamping udruženja.

- Inače, nije poraslo zanimanje samo za kampove na obali nego i na kontinentu te posebice na Plitvicama. Takav odmor definitivno je u trendu zbog svježeg zraka i distance, što je ove godine bio jedan od važnih uvjeta za odmor, pa su u našim kampovima ljetovali i mnogi stranci koji inače odsjedaju u hotelima. A znate kako se kaže? Tko jednom proba kamp, uvijek se vraća, pa želimo vjerovati da će tako biti i sada - kaže Palman. Da su kampovi tražena roba, potvrđuje i činjenica da će ih nekoliko na našoj obali raditi i tijekom zime. Tri su samo u Istri bila otvorena i lanjske zime, ali sada će goste svih 365 dana primati šest kampova.

- To su kampovi koji imaju grijanje u mobilnim kućicama, grijane sanitarne čvorove, zajednički prostor, praktički male dvorane, gdje se gosti mogu družiti u slučaju ružnog vremena. Ljudi su to prepoznali za vikend-odmore, održavaju se čak i mali team buildinzi, a neki gosti iz velikih europskih zemalja odluče u kampu kod nas provesti cijelu zimu. Nekima će to biti naročito zanimljivo sad u koroni, kod nas se osjećaju puno zaštićeniji i sigurniji nego u svojim gradovima. Osim toga, ima i mnogo ljudi koji u zimskim mjesecima putuju Europom svojim kamperima - kaže Palman.

Ove zime moglo bi ih biti i više nego inače. Prodaja kampera tijekom 2019. porasla je u mnogim europskim zemljama, a samo u Njemačkoj za 29 posto. Točnije, od početka godine prodano ih je 10.900 više nego lani. To su vijesti kojima se domaći turizam može samo veseliti. Pogotovo što dolaze iz Njemačke koja hrvatskom turizmu daje i najviše gostiju. A ima ih još. Utjecajni njemački autoklub ADAC prošlog je tjedna objavio analizu o putovanjima Nijemaca u ovoj godini iz koje se vidi da je Hrvatska ljeta 2020. bila miljenica motoriziranih njemačkih turista. Zbog pandemije ih je, očekivano, manje putovalo u inozemstvo. Obale Mediterana mnogi su Nijemci zamijenili domaćim turističkim destinacijama, pa je Njemačka ove godine dodatno učvrstila poziciju broja jedan za putovanja svojih građana. Prema Adacovoj analizi, odmor unutar zemlje izabralo je tako 33,3 posto Nijemaca, što je 3,4 posto više nego u prošloj godini.

Istra kod nas najpopularnija

Italija je bila izbor za 14,9 posto njemačkih turista i uz veliki pad prema 2019. uspjela je zadržati drugu poziciju, a Hrvatska, koju je izabralo 14,3 posto motoriziranih Nijemaca, zauzela je treće mjesto. Turistička velesila Španjolska, koja je lani bila sedmi izbor za Nijemce koji su na odmor išli automobilom, ove godine nije ušla ni u prvih deset moto-destinacija njemačkih turista. Među regijama, Istra je prednjačila, a Adacova analiza potvrdila je i popularnost odmora u kampu.

Hrvatsku je i po tom kriteriju dobro prošla. Njemački su ljubitelji kampiranja, njih 35,1 posto, od svibnja do kraja rujna izabrali domaće kampove, a odmah potom po traženosti dolaze kampovi u Hrvatskoj. Hrvatska je svojom kamping-ponudom čak pretekla i Italiju. Sve upućuje na to da je startna pozicija domaćeg kampinga za 2021. dobra, pitanje je jedino koliko će se naši kampovi približiti lanjskom broju od 2,8 milijuna gostiju i 18,5 posto noćenja.