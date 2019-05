HSS: Vlada obmanama i lažima želi postići da što manje ljudi potpiše za referendumsku inicijativu

HDZ, stranka koja je na optuženičkoj klupi sada je na optuženičku klupu stavila radnike, sindikate i opoziciju koji, kako tvrdi ministar Marko Pavić, obmanjuju narod, ocijenio je danas politički tajnik HSS-a Branko Vukšić komentirajući Vladinu antireferendumsku kampanju protiv inicijative "67 je previše".

Nevjerojatno mu je, kaže, da su premijer Plenković i ministar Pavić pronašli krivca i Pedra za sve svoje neuspjehe koje su dosad napravili i koje tek trebaju napraviti.

- Krivi su im radnici, krivi su mahom mladi ljudi, oni koji potpisuju peticiju za referendum "67 je previše". Peticiju većinom potpisuju mladi ljudi jer se njih ne može zastrašiti, kao što to rade Plenković, Pavić i drugi ministri u Vladi. Nevjerojatno je da ministar Pavić kaže da će država s odlaskom u mirovinu sa 65 godina država biti oštećena za 45 milijardi kuna i da su to izračunali stručnjaci. Nije naveo nijednog stručnjaka ni metodu po kojoj su izračunali taj iznos nego je jednostavno riječ o obmani i laži koja će se ponavljati iz dana u dan kako bi što manje ljudi potpisalo peticiju. Ide se tako daleko da su neki ustavni stručnjaci počeli tvrditi da će Ustavni sud vjerojatno zabraniti referendum zbog toga što bi se država mogla naći u velikoj financijskoj poteškoći ako se dopusti snižavanje dobi za odlazak u mirovinu na 65 godina, što je potpuna laž – kaže Vukšić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Izračunao je da proračun godišnje gubi 500 milijardi kuna zbog sive ekonomije, korupcije...

- Otkud mi podatak o 500 milijardi kuna? U veljači je Europska unija objavila podatak da se u Hrvatskoj godišnje ukrade 13,5 posto BDP-a. To znači da se godišnje zamrači oko 50 do 60 milijardi kuna sivom ekonomijom, korupcijom, nepotizmom, švercom drogom i sve druge moguće načine. Od 2012. godine nijedna Vlada više ne spominje borbu protiv korupcije, a 500 milijardi će se ukrasti u deset godina, a ministar Pavić govori da će izmišljenih 45 milijardi u deset godina upropastiti državu. Dakle, nisu krivi tajkuni koji kradu, političari koji dobivaju novac ispod stola, oni koji omogućuju korupciju ni oni kojima je zadaća da se bore protiv korupcije nego radnici koji žele sa 65 godina ići u penziju. To je još jedna velika obmana i laž koju HDZ ponavlja iz dana u dan – objašnjava Vukšić. Zanima ga gdje će ljudi koji s 55 ili 60 godina dobiju otkaz.

- Na cestu, na burzu ili u prijevremenu penziju, a ova Vlada to želi penalizirati i kazniti one koji moraju u penziju. Za svaki autobus koji odlazi iz Hrvatske za Irsku, za svaki avion koji vozi ljude u Australiju ili Kanadu, na Trgu žrtava fašizma otvara se šampanjac. Svi misleći ljudi će otići, ostat će HDZ-ova glasačka mašinerija – zaključio je Vukšić.