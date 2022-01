Hrvatsko veleposlanstvo u Beču osvijetljeno u bojama hrvatske zastave

Osvjetljavanjem zgrade u bojama hrvatske zastave Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beču pridružilo se je obilježavanju 30. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske. Svjetla su simbolično upalili hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić i njegova eminentna gošća Edith Mock, udovica nekadašnjeg austrijskog ministra vanjskih poslova dr. Aloisa Mocka, koja je svjedok vremena u danima političke borba svoga supruga i njegovih političkih istomišljenika u - i izvan Austrije za međunarodno priznanje samostalnosti Hrvatske.

Dr. Alois Mock, inače dokazani prijatelj Hrvatske, koji joj je pomagao kada joj je bilo najpotrebnije, odigrao je uz Papu Ivana Pavla II i njemačkog ministra vanjskih poslova Hansa Dietricha Genschera ključnu ulogu u međunarodnom priznanju Hrvatske.

Svečanim činom osvjetljavanja Veleposlanstva RH u Beču, na kojem se je okupilo hrvatsko diplomatsko osoblje i hrvatski i austrijski novinari željelo se je podsjetiti, kako je rekao veleposlanik Glunčić, na “izuzetno značajan i nezaboravan doprinos austrijske vanjske politike priznanju hrvatske državnosti u prijelomnim trenucima njezine povijesti”.

U kratkom obraćanju nazočnima, Glunčić je rekao:

“Austrija je za Hrvatsku važna zemlja prijatelj i partner koja je ishodovala priznanje koje je zaustavilo rat i omogućila da zakoračimo prema našem cilju, a to je Europa i zapadni svijet kojem pripadamo, gdje se osjećamo doma”, istakao je hrvatski veleposlanik, zahvalivši 83-godišnjoj Edith Mock na dolasku.

Foto: Snježana Herek

“Srdačno čestitam hrvatskim građanima 30. godišnjicu priznanja Hrvatske, stvarno teške borbe za svoju neovisnost. Ujedno čestitam i 30. godina marljivog rada i svega pozitivnoga što se je do sada učinjeno u Hrvatskoj. Ne smije se zaboraviti članstvo u EU”, rekla je potom Mockova udovica. U razgovoru s novinarima istaknula je kako je njenom suprugu “prije svega bilo važno zaustaviti krvoproliće u Hrvatskoj, a to je, kako je naglasila prema njegovom mišljenju, “jedino bilo moguće priznavanjem hrvatskog suvereniteta”. Napomenula kako u Austriji nisu bili svi iz političkog vrha za to da se Hrvatska osamostali, te je njen suprug Alois Mock otputovao u Berlin i potražio pomoć kod svog njemačkog kolege Genschera.

Na današnji dan prije 30. godina dvanaest zemalja članica tadašnje Europske zajednice, među njima i Austrija, priznalo je Republiku Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu. Dva dana ranije Hrvatsku je priznala Sveta Stolica, a prva država koja nas je međunarodno priznala bio je Island 19. prosinca 1991. godine. U jeku ratnih stradanja i obrane suvereniteta i cjelovitosti države, međunarodno priznanje dovelo je i do ključne diplomatske pobjede i članstva u Ujedinjenim narodima u svibnju iste godine.

Veleposlanik Glunčić je nakon svečanosti za Večernji list rekao kako je “Hrvatska 30 godina od međunarodnog priznanja ostvarila zacrtane strateške ciljeve - članstvo u EU i NATO-u i sada se nalazi pred ostvarenjem novih prioriteta - ulaskom u Schengen i eurozonu”. Istakao je kako se ne smije zaboraviti na pomoć koju nam je pružila Austrija, Njemačka i ostale europske zemlje na putu hrvatske samostalnosti i suvereniteta.

“Također ne smijemo zaboraviti ni Domovinski rat koji je stvorio temelj današnje Hrvatske i visoku cijenu samostalnosti koju smo platili ljudskim životima i žrtvama brojnih naših branitelja i civila”, napomenuo je Glunčić. Na kraju se je zahvalio i svim austrijskim Hrvatima koji su iz izvandomovinstva pomagali Hrvatskoj kada joj je to bilo najpotrebnije.

“Hvala vam svima, veliko hvala za sve što ste učinili za svoju domovinu, kada joj je bilo najteže”, poručio je hrvatski veleposlanik.

VIDEO Katarina i Josip Šeget s unucima su 15.1.1992. bili na naslovnici Večernjeg lista povodom Dana međunarodnog priznanja Hrvatske: "Nakon 30 godina nadamo se i trudimo da će nam svima tu biti bolje!"