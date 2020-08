Hrvatski pomorac ozlijeđen u Bejrutu otpušten iz bolnice. Priprema se njegov povratak

Hrvatski pomorac Branko Perošević iz Aljmaša, teško ozlijeđen u katastrofalnoj eksploziji amonijeva nitrata u luci u Bejrutu, otpušten je iz bolnice, samo dva dana nakon kirurškog zahvata kojim su mu sanirane ozljede lakta i gležnja, potvrdio je u telefonskom razgovoru za Novi list Badih Hobeiche, počasni konzul Republike Hrvatske u Bejrutu. Perošević je, prema konzulovim riječima, trenutno smješten u jednom od hotela u Bejrutu.

- Kirurški zahvat trajao je četiri sata, no već danas (u subotu ujutro, op.a.), gospodin Perošević je otpušten iz bolnice. To je svakako rano, nakon takve operacije, no zbog velikog broja ozlijeđenih u eksploziji u bolnicama naprosto nastoje osloboditi mjesta za sve kojima je pomoć potrebna. Nedostaje slobodnih kreveta pa, očito, one koji nisu u težem stanju otpuštaju iz bolnice, kako bi mogli primiti nove pacijente. Koliko sam informiran, pomorac je prebačen u hotel, gdje mu je osigurana pratnja i skrb, kazao nam je u telefonskom razgovoru Hobeiche.

- Ozlijeđeni pomorac je otpušten iz bolnice, nakon obavljenog operativnog zahvata i smješten je u hotelu. Kanadska kompanija u čijoj floti brod plovi osigurala je stalnu medicinsku skrb za vrijeme dok bude u Bejrutu. Prema uputama tamošnjih liječnika, mora mirovati još četiri do pet dana, a nakon toga za njega će biti organiziran povratak u Hrvatsku, uz pratnju, najvjerojatnije nekog od od hrvatskih članova posade broda. Za putovanje će mu biti osigurana kolica i sve ostalo što je potrebno za avionski prijevoz ozlijeđene osobe. Ukoliko sve bude kako je planirano, to je dobar znak i za povratak ostalih hrvatskih članova posade kućama, odnosno da kreću avionski letovi, te bi svi hrvatski pomorci s broda City of Rome trebali stići u Hrvatsku 21. kolovoza - kazao je Ino Munitić, direktor agencije za zapošljavanje pomoraca Pasat, čijim posredstvom su na brodu bili zaposleni Perošević i još desetorica članova posade iz raznih krajeva Hrvatske.